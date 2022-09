Dua Lipa, convertida en la Ana Gabriel de Europa, la rompió en Bogotá

.Publicidad.

Los temas de Dua Lipa han sido una terapia de autoayuda en mi vida, pues confieso que los he cantado a grito herido (y corazón dolido) en cada tusa de los últimos años. Ayer por fin la escuché en vivo durante su performance en Salitre Mágico. Y aunque la estatura no me dió para verla en detalle, por lo menos la seguí de cerca en las pantallas, que no escatimaron en sensualidad, efectos visuales de los 80 y coreografías dignas de una nueva diva del pop mundial.

El evento inició oficialmente sobre las 7:25pm. Frente a más de 40.000 personas, la británica abrió con 'Physical' y se presentó con una cuota de 12 bailarines, la actuación especial de la Dj argentina, Vickilicious; banda en vivo, cuatro cambios de vestuario y un icónico momento donde agradece el apoyo de los colombianos, excusándose amablemente por su español.

Tras un masivo soldout en una sola fecha, la gira homónima al álbum que ha vendido más de un millón de copias en el mundo, trae al presente el sonido retro del pasado. Canciones como ‘Levitating’, ‘Break my Heart’ y ‘Cool’ sonaron al unísono de los fans congregados en 20.000 metros cuadrados del parqueadero de la locación.

Hacia las 8:30pm, un poco más del mediotiempo del show, la artista de 27 años interpretó 'Cold Heart' y desfiló con dos banderas: la colombiana y la LGBTIQ. Yo, entre tanto, caminé de puntitas y me las arreglé en el arte de la grabación millennial contemporánea. Si bien Dua Lipa y yo tenemos la misma edad, definitivamente vivimos realidades diametralmente opuestas. Ella, una rockstar internacional de gira por América Latina; y esta servidora, una periodista de entretenimiento, quien busca con dificultad un mejor lugar entre la masa de "Dua Lovers".

Ya eran las 9:00pm y el cierre final corrió por cuenta de 'Dont Start Now'. Desde mi ubicación los asistentes parecían conformes y Dua Lipa un monumento al género femenino. Sin embargo, quedaron varios interrogantes en mi cabeza:

¿Por qué no cantó ‘I dont give a Fuck’? Una canción de tres minutos con 38 segundos, que lanzó en 2018 y ha sido todo un éxito en el álbum Future Nostalgia. Tampoco hubo telonero colombiano como se acostumbra en la mayoría de los conciertos de esa envergadura.

Quizás el detalle más desalentador para quienes llegaron a pagar medio millón por boleta, fue que desde fuera del parque, sobre la Avenida 68, se vieron prácticamente más de 60 minutos de concierto hasta que la misma organización tomo medidas al respecto. Adicionalmente, algunos de los asistentes en locación general se quejaron por el mal audio.

Más allá de cualquier revés logístico, es claro que la ganadora de tres grammy hizo una presentación impecable, donde la sensualidad, condición física y playlist de 18 canciones hicieron del Salitre Mágico tremendo fiestón. También removió fibras profundas en quienes superamos un amor del pasado con la terapia no medicada de sus canciones: toda una diva internacional del despecho, que la rompió en Bogotá.