Dos pequeñas EPS de Casanare y Chocó entre las únicas 5 con plata para funcionar sin problemas

A pesar de estar en régimen de vigilancia especial desde 2022, de seguirlo estando por lo menos hasta marzo de 2024 y de haber sido mencionada en la histórica demanda de acción popular que interpuso el Ministerio de Salud en cabeza de Guillermo Jaramillo contra 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS), Capresoca es una de las cinco EPS del país que cumplen con las reservas técnicas, es decir, una provisión adecuada para garantizar el pago de la prestación del servicio.

Esta entidad, con sede en Yopal, Casanare, fue destacada en un informe que sacó la Contraloría General de la República sobre las deudas y la situación financiera de las EPS del país. En su momento, el Minsalud le pidió al contralor Carlos Zuluaga que le pusiera el ojo encima al sistema de salud. Este se negó a colaborar con la demanda, pero igualmente se puso manos a la obra.

Junto con Capresoca, fueron evaluadas 26 de las 29 EPS que están activas en Colombia y entre todas suman deudas por $ 25 billones tanto a las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) como a proveedores, además de lo correspondiente a pasivos administrativos con corte a octubre de 2023. Si se tiene en cuenta solo las deudas con las IPS, la cifra quedaría en $ 11,3 billones.

Según la Contraloría, de las 26 EPS que reportaron información, hay 21 que no cumplen con las reservas técnicas y 16 que, además, tendrían indicadores de margen de solvencia no satisfactorios, con lo cual no podrían operar ni prestar el servicio.

El 12 de enero, el Ministerio de Salud acusó a 21 entidades de no cumplir con los requisitos financieros establecidos por la Superintendencia

Las otras EPS que tendrían lo mínimo para operar en Colombia

Además de Capresoca, hay cuatro EPS en el país que cumplirían con las reservas técnicas según la Contraloría. Todas fueron demandadas por el Minsalud en enero de 2024. Estas son:

EPS Sura, curiosamente una de las tres que le enviaron una carta al Ministerio de Salud en agosto del año pasado asegurando su situación financiera les iba a imposibilitar prestar el servicio.

Salud Total EPS, el emporio de la familia Wilches que sufrió un ataque cibernético hace pocas semanas.

EPM Salud, entidad de Empresas Públicas de Medellín. Ellos no cumplen con el indicador de liquidez, pero sí el de solvencia, lo que indica que de entrar en proceso de liquidación tendría como responder.

Comfachocó o Caja de Compensación Familiar del Chocó, empresa creada en 1978 en el Departamento del Pacífico.

Conclusiones claves de la Contraloría

Según el informe, las tres EPS más endeudadas en lo que refiere a cartera corriente (deudas no mayores a 360 días) son Famisanar, Sanitas y Emsanar, entre las cuales concentran más de la mitad de las deudas totales de las 26 (el 51 %).

Asimismo, habría otras 10, además de EPM Salud, que sí cumplirían con el margen de solvencia y que podrían cubrir el total de sus pasivos con sus activos: Salud Bolívar, Fundación Salud Mía, Coosalud, Aliansalud, Ferrocarriles Nacionales, Capital Salud, Mutual Ser, Anas Wayuu EPSI, Salud Total EPS y Nueva EPS.

