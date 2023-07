Desechar el Mundial de 1986: el error que la FIFA no ha podido perdonarle a Colombia

Aunque la máxima entidad del futbol ha escogido al país como sede de mundiales juveniles, no ha podido olvidar cuando Belisario le dijo 'no' a la cita orbital

En 1974, la FIFA decidió otorgarle a Colombia la sede del Mundial de 1986, después de que el país se había postulado a acoger la cita orbital un año antes. Gracias a la amistad que había entre uno de los dirigentes más reconocidos del fútbol colombiano de la época, Alfonso Senior Quevedo y el presidente de la FIFA, Stanley Rous, la entidad vio con buenos ojos que el país fuera anfitrión del evento futbolístico más importante del mundo. Sin embargo, 8 años después, la nación le quedó mal a la Federación y al mundo.

Alfonso Senior Quevedo como gestor del emprésito en 1974 logró que el comité ejecutivo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado - FIFA designara a Colombia como organizador del Mundial de 1986.



Con ello Colombia sería el quinto país de América en organizar un Mundial. pic.twitter.com/rWKXyhQUq2 — Historia de Colombia (@colombia_hist) March 2, 2023

El no definitivo de Colombia al Mundial de 1986

Después de cuatro administraciones presidenciales en las que no se adelantó ni una sola obra para acoger el mundial (Misael Pastrana, Alfonso López Michelsen, Julio Cesar Turbay y Belisario Betancur), el gobierno decidió de una vez por todas declinar su elección. Fue Belisario el encargado de dar la noticia el 25 de octubre de 1982, cuando, argumentando que después de algunos estudios el mundial de fútbol no le iba a aportar nada al país y sí la iba a hacer gastar recursos que podía utilizar para otros fines, le dijo adiós al sueño de Colombia 86.

El anuncio no cayó para nada bien en la FIFA; y en el país, los únicos felices eran los políticos. La entidad no podía creer que un país le dijera "no" a un evento deportivo de tal magnitud; y después de la negativa de Colombia, decidió darle la sede a México, que ya había acogido el mundial en 1970. Las relaciones entre el gobierno y la Federación de fútbol internacional se volvieron tensas; e incluso, el actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, afirma que este fue uno de los peores errores en la historia y que la FIFA aun no ha salido de su asombro, después de 41 años.

Las palabras de Ramón Jesurún sobre la declinación de Colombia para ser sede del Mundial

"Si hubo un error histórico en este país fue haber desechado el mundial del año 86 y en la FIFA todavía no nos lo perdonan. Dicen que tenemos el honor de ser el único país que ha despreciado un mundial de fútbol y nosotros dizque para hacer escuelas y hospitales. Las exigencias eran mínimas en ese momento. ¡Qué error histórico!" Ramón Jesurún, entrevista para Caracol Radio y AS

Aunque la FIFA no censuró a Colombia por dicha osadía, no fue hasta el año 2011 cuando la volvió a tener en cuenta para ser anfitriona de un evento futbolístico. En ese año, el país fue elegido para acoger el Mundial sub 20, competición en la que brillaron futbolistas como James Rodríguez, Neymar Jr., y Paul Pogba.