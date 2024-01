Este es el truco ‘secreto’ para tener buenos descuentos en muchos restaurantes de Bogotá

.Publicidad.

Nada mejor que compartir una buena comida con la pareja, los amigos o la familia. Sin embargo, en múltiples ocasiones el presupuesto no da abasto o los restaurantes que más le llaman la atención porque tienen precios muy elevados. Que bueno sería tener descuentos en restaurantes de Bogotá de forma ilimitada, aunque eso suene como una fantasía la realidad es que si es posible. Los creadores de contenido ‘Cheap Food Bogotá’ revelaron el secreto hace bastante.

‘Lore’ y ‘Lucho’ forman la cuenta ‘CheapFood’, para hablar de restaurantes que tengan las tres b, buenos bonitos y baratos. Además también aprovechan para mostrar descuentos especiales o de temporada, en conclusión, revelan la joya gastronómica que existe en Bogotá. Es por eso que recomendaron la ‘Oliver app’, donde se pueden encontrar ofertas del 30% hasta el 75% en diferentes restaurantes para todos los gustos, incluso, se ven algunos bastante conocidos. Algunos la comparan con la famosa aplicación ToGoodToGo de España que hace lo mismo.

El objetivo de esta plataforma es no desperdiciar comida, por lo que algunos restaurantes ofrecen platos bastante económicos que no se vendieron ese día. Además, se asegura que la comida esté en perfectas condiciones y es muy fresca, es una opción "más barata y sabrosa". Por ejemplo, la creadora ‘Lore’ fue a comer al famoso restaurantes de comida asiática ‘Poke to go’ y allí pudo consumir sushi y poke bowl a muy buen precio.

