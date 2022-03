Denuncian acoso a Veeduría de la Comuna 6 en Medellín por su ejercicio de control social

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández |

marzo 29, 2022

Según denuncias, Alexis Castrillón, presidente de Asocomunal en el Doce de Octubre, así como el presidente de la JAL, Marlon Grajales, han insistido en acosar judicialmente y limitar el espacio de control social de la Veeduría de la Comuna 6. Castrillón interpuso una tutela el 16 de noviembre de 2021 contra los integrantes de la veeduría, acusándolos de calumnia e injuria, al afectar supuestamente su honra y su buen nombre; Marlon Grajales les envió un derecho de petición pidiendo el acervo probatorio de todos sus cuestionamientos.

En mi primera instancia, el juez primero civil municipal de Oralidad de Medellín falló en contra de la veeduría, pero posteriormente, con el acompañamiento de la Flip (Fundación para la Libertad de Prensa), mediante una impugnación, falló a favor de la veeduría.

La denuncia que continuamente han realizado es que desde la JAL y Asocomunal en la comuna 6 construyeron un entramado para cooptar el Consejo Comunal de Planeación y capturar los recursos (contratación) públicos de PL y PP, debido a los contratos que han adquirido durante las administraciones de Federico Gutiérrez y Daniel Quintero, incluso, contratando un equipo de abogados para ponerles una mordaza e impedir que sigan ejerciendo su labor de vigilancia y control.

El primer fallo los obligó a bajar ocho programas de su canal de YouTube de su programa sobre la mesa. Asimismo, la administración de Daniel Quintero ha permanecido con un silencio sepulcral sobre este hecho, lo que da para pensar que legitima este tipo de actos.

La historia se remonta a 2017, cuando decidieron sacarlos del Consejo Comunal de Planeación, donde ellos aseguran que están cooptados algunos liderazgos en la comuna que solo piensan única y exclusivamente en el lucro personal y capturar los recursos para ellos, sin pensar en el ámbito público, que se supone que es al que se deben.

Víctor Quintero, coordinador de la veeduría de la comuna 6, manifiesta que: “Sienten preocupación porque ahora esta gente tiene poder económico y político por los buenos contratos que han adquirido durante las administraciones de Fico y Quintero, cuando anteriormente había una mayor distribución entre diferentes líderes para hacer distintos proyectos; hoy ellos son los que cooptan todo el tema de Presupuesto Participativo en el Doce de Octubre”.

Juan Pablo Ramírez, exsecretario de participación ciudadana y de la secretaría de inclusión social y exfuncionario de la Personería de Medellín, quien antes tenía el conocimiento de todo lo que ocurría en la ciudad y era muy vehemente en su discurso hablando de las injusticias que ocurrían, durante este mandato, desde la veeduría advierten que se dedicó a hacer show mediático y parece estar en campaña permanente desde los cargos que ha desempeñado en la dministración, aunque recientemente haya decidido renunciar para apoyar la candidatura de Gustavo Petro.

Para el veedor, Víctor Quintero, esta administración ha sido nefasta: “Hay un entramado muy sofisticado que se ha venido fortaleciendo con los recursos de PL y PP desde el 2017. A la Administración le beneficia este entramado, porque son quienes le movilizan la participación en el programa PL y PP, y además, pueden ser muy buenos aliados para las aspiraciones electorales de secretarios y el mismo alcalde en el tema de la revocatoria. Tanto Fico, al igual que Quintero, tienen intereses políticos para presidencia y avalaron este tipo de actos. Contradictoriamente, Alexis Castrillón, anteriormente estaba con el Centro Democrático, y desde esa orilla política, atacó a Quintero durante su campaña a la alcaldía, hoy, pasó a negociar y a recibir los contratos de la administración de Daniel Quintero; así como a defender su gobierno”.

Su preocupación puntual es que los mandatarios que pasan por la Alcaldía de Medellín utilizan la administración pública para catapultarse a la presidencia, pues en el caso de Quintero utiliza a los jóvenes con dádivas de computadores sin justificar realmente cómo se fortalece con esto el Valle del Software, instrumentalizando a esta población con vídeos para tener algo que mostrar.

“Los recursos se diluyen en populismo, pero no veo transformación de presupuesto participativo, porque el clientelismo sigue siendo el eje central que limita la participación. No hay alcaldes serios para solucionar los problemas de seguridad, hambre y desempleo que tiene la ciudad”, asegura Víctor Quintero, coordinador de la veeduría de la Comuna 6.

Sobre la familia Castrillón

“Personas como el señor Alexis Heriberto Castrillón Jiménez y su familia, no son los “empresarios mecenas” como se quieren hacer ver; en realidad son mercaderes que ven en las necesidades de las personas más humildes, una oportunidad para montar sus negociados, perjudicando enormemente el desarrollo de las comunidades (…) pero no podemos estar de acuerdo con las pseudo organizaciones sociales que, en realidad son constituidas con el único fin de capturar la contratación pública, para beneficiar unas pocas personas”, es la respuesta de la veeduría de la comuna 6 en la impugnación ante la tutela instaurada en su contra.

En la emisión fin de semana N° 275 del programa “Sobre la Mesa” del día 04 de septiembre de 2021, Carlos Mario Osorio Tobón líder social y expresidente del Barrio Boyacá (Comuna 5 Castilla), afirmó sobre Alexis Castrillón lo siguiente:

“Voy a hacer claridades. Estudié con Alexis Castrillón en el Sena, alguna vez (Víctor) le presté plata a ese man: fui tan pendejo que acudí a un “paga diario”, a prestarle plata para Alexis; me dejó “engranpao”; me tocó pagar gran parte de esa plata ¿y sabe cómo me pagó? Con los “Machacos”, que me retuvieron arriba —y Usted sabe eso muy bien Johan— yo puse la denuncia en el Gaula; me amenazaron pidieron permiso para matarme, no pudieron, puse denuncian en el Gaula y dije muy claro: yo presté un dinero, el señor pagó una parte, me tocó a mi pagar los intereses, se negó a pagar el dinero y el premio fue que me mandó a buscar en Castilla y me retuvieron como a dos cuadras de la casa de él; tengo el denuncio; y eso fue denunciado en el Gaula; y entonces yo por eso no quiero Alexis Castrillón, y él sabe que no lo quiero, y no lo quiero porque es mala persona...”.

Asimismo en el debate del Concejo de Medellín, en la sesión n.° 280 del pasado 29 de julio de 2021, el Concejal Ramos, describe como en dicho entramado, están involucrados los hijos de la familia Castrillón Arboleda, de la siguiente manera:

Personaje Central: Julieth Alexandra Castrillón Arboleda: tiene un contrato con Colegio Mayor.

Su hermana Ketssy Alexandra Castrillón Arboleda: tiene dos contratos relacionados con PP: uno con el INDER Y otro con el Colegio Mayor.

El papá, Alexis Heriberto Castrillón Jiménez: es Consejero Comunal de Planeación en la Comuna 6 Doce de Octubre, representa al sector de deportes.

Julieht es representante legal de la Asociación para el Desarrollo de la Comuna 5 (Asodecinco), que además tiene diversos contratos derivados de PP: 2 contratos con Telemedellín, dos contratos con Plaza Mayor por un total de $329.448.416

Julieht es representante legal de la Asociación para el Desarrollo La Casa de Todos: la certificación de Asodecinco siempre se ha dado con el NIT de la Asociación para el Desarrollo La Casa de Todos. Además, como Representante Legal suplente de Asodecinco aparece Ever Alexander Moreno Salazar Consejero de Educación Superior de la Comuna 5.

Pese a que contactamos a Alexis Castrillón y a Marlon Muñoz para escuchar su versión de los hechos, el primero dijo que respondería, pero al momento de publicar este artículo no ha contestado; y el segundo, no volvió a responder cuando le dijimos el motivo para contactarlo. Así sigue el tema de presupuesto Participativo en Medellín donde hasta Batman Caballero de la noche, tiene la posibilidad de elegir qué quiere para su comunidad, pues en la votación apareció semejante adefesio con este nombre de por medio.