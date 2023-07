Del luchador al intelectual y de ahí al ridículo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. El tópico del Profe. La campaña de Petro hacia la presidencia fue, sin duda, esperanzadora, moviendo fibras en lo más profundo de la ciudadanía que clamaba por un cambio y votó con todas sus fuerzas y alegría en ese sentido.



La imagen del entonces candidato era la de un luchador incansable y alguien altamente cualificado para ocupar la presidencia de la República. Incluso algunos detractores votaron por él al percibir seriedad y conocimiento, cualidades que no se encontraban en Rodolfo Hernández, quien, por el contrario, se mostraba como un personaje dicharachero y parlanchín.



La posesión del presidente estuvo marcada por el mismo tono de lucha, tanto así que el gesto simbólico de la espada de Bolívar entusiasmó a todos. Sin embargo, con el paso del tiempo, no solo el gobierno mostró falencias comunicativas al demostrar todos los aciertos que ha venido realizando, sino que también mostró algo de infantilismo, alejándose de lo que en realidad es.



Lo último que vimos fue un vídeo "Barbie" en el marco de la celebración del Día de la Independencia, lo cual no solo confirma el infantilismo en la comunicación, sino que además acerca al gobierno y a la figura del presidente al ridículo, comparándolo incluso con Duque y los siete enanitos, sin hablar del estereotipo de la Barbie.



Estoy convencido de que el gobierno es serio y que el presidente está llevando a cabo cambios y reformas que necesita el país. Sin embargo, es necesario cambiar la forma en cómo se comunica y volver al tono del Presidente y el Cambio. La comunicación y el marketing político son un traje a medida y no una receta de manual intentando congraciarse con los nuevos tiempos.