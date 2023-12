Del cambio climático en Dubai a las urnas en Colombia

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El cambio climático es fruto de varias cosas: en primer lugar, del creciente desarrollo industrial durante más de dos largos siglos, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación total del medio ambiente y la atmósfera. Es una situación ya dramática que está poniendo en peligro la supervivencia humana. Va a causar y está causando enormes desplazamientos de población, va a cambiar completamente el panorama a nivel mundial-

La causa de la crisis climática es la codicia, la avaricia, la acumulación compulsiva de utilidades por parte de los empresarios que no van a dejar de sacar petróleo ni gas, no van a dejar de producir plástico. Los gobiernos no hacen nada porque los gobiernos son de los poderosos.

Entonces el problema es empoderar la conciencia ciudadana, el movimiento social a favor del medio ambiente y concientizar a la gente de que no puede seguir votando como borregos por los que causan el cambio climático y pueden destruir la especie-

Esto es un llamado a No simplemente hacer estudios en la escuela, es necesario que se movilice la gente y se organice para luchar por el control del medio ambiente y en las urnas votar por candidatos medioambientalistas. Esa es una de las soluciones, lo demás se va en discursos y en retórica.