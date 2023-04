Mientras muchos celebraban y aseguraban que la compra del volante por parte de Millonarios iba a llenar de plata a los pijaos, lo cierto es que no les quedará nada

Hace algunos días, desde el interior de Millonarios se supo que harán efectiva la opción de compra por Daniel Cataño, el volante antioqueño que antes de convertirse en referente azul había hecho parte del Deportes Tolima. Recordemos que el volante llegó al conjunto embajador en julio del 2022; y aunque muchos pensaron que el club bogotano había comprado al jugador, lo cierto fue que hizo un trueque con el club del difunto Gabriel Camargo: mientras ellos recibieron a Cataño, le dieron al Tolima a Eduardo Sosa.

Ahora bien, debido al rendimiento que ha tenido el jugador en el conjunto bogotano, los directivos decidieron dar el aval para contratarlo de una vez por todas y comprar sus derechos deportivos. El negocio rondaría los mil millones de pesos, de los cuales, se esperaba que un trozo le llegara al Deportes Tolima, por ser el ultimo club al que había pertenecido el jugador. Sin embargo, esto no es así, ya que en el proceso de llegada a Millonarios, Daniel Cataño dejó de ser parte del cuadro vinotinto y oro; y cualquier negocio que se haga por los servicios del jugador, tendrá que hacerse directamente con él.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🗣️"Yo estoy feliz en Millonarios": Daniel Cataño Ⓜ️El jugador habló de la intención que tiene de renovar con el cuadro 'embajador' 🎧Escúche la entrevista completa aquí: https://t.co/0c98oC7knq pic.twitter.com/UKO5cn0uOU — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) April 10, 2023

Y es que resulta que cuando Millonarios le ofreció al Tolima a Eduardo Sosa, el jugador venezolano no hacía parte del embajador, sino que sus derechos eran de Jaguares de Córdoba. Así las cosas, las negociaciones de los pijaos fueron con el cuadro cordobés y no con el club bogotano. Dichas conversaciones terminaron dejando al Tolima sin los derechos de Daniel Cataño; mientras que el jugador terminó como agente libre.

De esta forma, los mil millones de pesos que pagaría Millonarios por Daniel Cataño, no llegarían al Deportes Tolima, ni siquiera un pequeño monto; y el dinero, según portales especializados, sería totalmente del jugador antioqueño. No hay duda que el Tolima se dio un tiro a si mismo con el negocio de Cataño; y ahora, va a sufrir las consecuencias de no tener en su cabeza a un hombre como Gabriel Camargo.