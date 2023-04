De derrotar a los grandes a parecer de la B: el hoyo en el que se está hundiendo el Deportes Tolima

.Publicidad.

El momento del Deportes Tolima no puede ser más triste. Después de tener que despedirse del hombre que lo llevó a la gloria, de Gabriel Camargo, el equipo pijao ha caído en un agujero del cual no ha podido salir. Primero fue el lio que vivió por cuenta de sus hinchas, que aplaudieron la agresión a Daniel Cataño; y ahora es la seguidilla de derrotas que ha tenido que sufrir tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Las directivas no ven salida, y por eso decidieron sacar al técnico Hernán Torres.

A través de un comunicado oficial en su cuenta de Twitter, el equipo pijao confirmó la ruptura de relaciones con el técnico ibaguereño. Según se pudo conocer, las tres derrotas consecutivas en la liga Betplay, y su caída como local ante Tigres por la Sudamericana, fueron la gota que rebosó la copa y que sirvieron como excusa para despedir a Hernán torres, quien llevaba tres años en el cargo; y quien había logrado hacerse con un titulo de liga y otro de la Superliga.

Muchas gracias Hernán Torres y cuerpo técnico por su compromiso con nuestra institución, su trabajo contribuyó a escribir páginas de gloria en la historia del VINOTINTO y ORO. ¡Éxitos! 🤝 pic.twitter.com/RhohC9scGP — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) April 24, 2023

A estos problemas deportivos, también se suma el tema de las escrituras del equipo, que se suponía iban a quedar en manos del hijo de Camargo; pero finalmente quedaron en manos de su hija. No cabe duda que el Deportes Tolima esta en un hueco, y que del equipo que derrotó a Nacional en el Atanasio y a Millonarios en el Campín, ya no quedan ni las sobras. Habrá que esperar si hay un técnico que los salve de la hecatombe.