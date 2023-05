De brillar en un mundial a ser despreciado por todos: el triste destino que Yerry Mina le copió a James

Parece que el futbolista ya no dió frutos en el Everton. De todas formas, otros equipos británicos le hacen ojitos

.Publicidad.

Todos conocemos la brillante carrera deportiva del defensor colombiano Yerry Mina, quien hasta hace un día se encontraba en el equipo britanico Everton. Sin embargo, el futbolista de 29 años no continuará con el equipo, a pesar de darle muchos triunfos y ser uno de los jugadores fundamentales en varios encuentros el club ha tomado la decisión de no continuar con él.

Yerry Mina, no ha estado muy bien muscularmente hablando y por ende ha tenido algunos altibajos esta temporada. Aunque actualmente ya está recuperado, y ha sido convocado como titular por el inglés Sean Dyche, su desempeño no ha sido el mismo. Sin contar el alto salario del futbolista, que ha puesto al equipo azul en la penosa decisión de no renovar su contrato.

-Publicidad.-

El pasado 27 de mayo, Yerry Mina, subió un video a su cuenta de instagram con una bellas palabras invitando a todos a asistir al que fue su último partido, Everton ante Bournemouth, que se llevó a cabo hoy a las 10:30 a.m.

Estas fueron las palabras que dió en su publicación:

Publicidad.

“Hola ‘Toffees’ espero que estén bien, tengo una invitación especial para ustedes, este domingo jugaré mi último partido para el Everton FC, es tiempo de decir adiós después de cinco años juntos, quiero agradecerles por su apoyo y su amor, ha sido un privilegio y un honor vestir esta camiseta y representarlos a todos ustedes. Por esta razón los invito a todos a asistir a este último baile en el Goodison Parck, a esta última batalla que tenemos que luchar, necesitamos su aliento y de su fe porque juntos vamos a lograr permanecer en la Premier League donde debe estar siempre este gran club debe permanecer tiempo”

El futbolista aún no ha dicho si quedará como agente libre o si va para otro equipo, pero se rumora que varios británicos le están haciendo ojitos al nacido en Guachené. Por ahora, se dedicará a ayudar al Everton a seguir en la Premier League y despedirse del equipo azul por lo alto. Sin embargo, sus fanaticos temen que adopte el mismo camino que James Rodríguez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yerry Mina (@yerrymina)

|Ver también: Puro ‘tilin tilin’ y nada de paletas: el fracaso de Linda Caicedo en la Copa de la Reina