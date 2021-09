¡Cuidado! Nueva tendencia: el robo telefónico mediante Daviplata

Hace unos días recibí una llamada de una persona que se hacía pasar por un asesor de Davivienda. Iba a hacer actualización de datos, me robó y no pude hacer nada

Por: Haybelyn Atencio

septiembre 07, 2021

Mi nombre es Haybelyn Atencio. El 3 de septiembre de 2021 fui víctima de fraude por medio de una llamada telefónica, se presenta la persona, una mujer, alegando ser asesora de la entidad bancaria Davivienda. Me llama para realizar una actualización del sistema de seguridad de Daviplata. Ella me habla por mi nombre, tenía mis datos personales, número de cédula y números de mi Daviplata.

Días antes una compañera de trabajo me comentó que la habían llamado para actualizar su sistema de seguridad, y que no había pasado nada. (Cuando me llaman yo creo que es cierto).

Al escuchar eso, yo alego que es verdad la actualización de seguridad. La actualización es para que lleguen mensajes notificando que si una persona realiza una transferencia, tú puedas cancelarlo respondiendo el mensaje: no soy yo. Y la transferencia quedará cancelada, me dice la asesora.

Me piden abrir mi teclado de llamadas y hacer unas pruebas: digite cualquier número, me dice; luego me dice: dijitéA su clave para activar el sistema UVR de seguridad. Yo digito la clave en mi celular.

En ese instante, me empiezan a llegar unos códigos para acceder a la app de Daviplata, yo intento entrar a la aplicación desde mi celular y no me permite acceder. Me informaba que mi número Daviplata estaba abierto en otro dispositivo móvil, sigo intentando ingresar, desesperada, a la aplicación. De repente leo los mensajes de retiro con los montos, códigos de retiros, con un plazo de una hora para retirar. En ese mismo instante me llegan los mensajes de retiros éxitos.

Me voy corriendo al banco y me dicen que en oficina no pueden hacer nada. Me piden marcar, desde mi celular, el numeral 688; escuchan mi declaración y me dicen que ellos no llaman nunca, y que ellos no responden porque yo coloqué la clave. Yo soy la culpable, ellos procesarán mi solicitud, y debo esperar.

Sé que mi plata se perdió; no me dieron ninguna esperanza de nada. 2.226.650 de mi ahorro para las escrituras de mi casa.

Lo único que puedo hacer es compartir mi experiencia para que a otras personas no les pase, solo Dios tiene el control. No importa lo que digan, cuando los llamen digan que ustedes mismos se dirigen al banco. No caigan; por no saber o no tener la información jugaron conmigo.