¿Cuánto se gana Amparo Grisales en Yo me llamo? Una de las mejor pagas en Colombia

La Diva de Colombia no puede faltar en una sola temporada del reality de Caracol. Al parecer, la mujer recibiría un billete largo por su participación en este

.Publicidad.

Esta nueva temporada de Yo me llamo ha venido cargada de un sin fin de talentos. Han sido varias las audiciones que han descrestado a los jurados y los televidentes de Caracol. Sin embargo, también han sido varios los choques que han habido entre los jurados del programa. César Escola y Pipe Bueno, han tenido diferencias muy marcadas que han estado presentes. Ahora bien, quién no puede hacer falta es 'La Diva de Colombia', con sus siempre llamativas participaciones. Y es que el sueldo de Amparo Grisales en Yo me llamo, es algo elevado; seguramente se llevaría una sorpresa con esta información.

El sueldo de Amparo Grisales en Yo me llamo

Sin duda alguna, la mujer es una de las partes fundamentales del programa de Caracol. Su manera de juzgar y su trato con los participantes la hace sumamente especial. Es por ello que es indispensable que la mujer si o si haga parte de este reality. Lo cierto es que para poder contar con ella, el canal debe hacer un gran esfuerzo, con el fin de mantenerla por varias temporadas. En redes sociales, empezó a circular un dato que aunque no es oficial, podría no estar lejos de la realidad. Tal parece que el sueldo de Amparo Grisales en Yo me llamo sería una suma de varios ceros.

-Publicidad.-

|Le puede interesar Biassini, el último eliminado de MasterChef que dejó aburridos a los televidentes con su salida

Vale la pena aclarar que esta no sería una cifra oficial. Lo cierto es que, de llegar a ser cierto el dato, la Diva de Colombia sería una de las personas mejor pagadas de la tv. Según se rumora, el suelo de Amparo Grisales en Yo me llamo sería de 600 millones de pesos. Una cifra bastante elevada la que el canal Caracol debería pagarle a la mujer. Sin embargo, sería un valor que relativamente valdría la pena en cuanto a inversión. Y es que, desde que llegó el reality del canal, la audiencia subió totalmente. Incluso, en este momento, es el programa más visto de la televisión colombiana.

Publicidad.

Vea también: