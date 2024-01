Cuando Julio Sánchez Vanegas impulsó a un todavía desconocido Chayanne en los años noventa

.Publicidad.

En la actualidad, Chayanne es tan popular que hasta se hacen chistes con que supuestamente habría sido novio de todas las mamás. Además, en casi todas las fiestas de quince se baila su hit “Tiempo de vals” y ha convertido en éxitos temazos como “Un siglo sin ti”, “Dejaría todo”, “Tu pirata soy yo”, “Salomé” y un montón más. Pero aunque parezca increíble, existió un Chayanne que aún no era tan exitoso, un Elmer Figueroa Arce (nombre de pila) que llegaba al programa de televisión Espectaculares JES con sus primeros éxitos. Composiciones que ahora son inmortales, como “Provócame” o “El centro de mi corazón”, que terminaría siendo un tremendamente arrasadora en radios de todo el continente.

En esa época, Chayanne conoció a uno de esos hombres poderosísimos en la televisión colombiana, que no sólo brillan por su talento, sino porque la gente a su alrededor los retrata como buenos tipos. Así es, Elmer conoció a Julio Sanchez Vanegas, quien lo recibía por primera vez en su programa televisivo Espectaculares JES, el programa que condujo hasta 1994.

Julio Sánchez Vanegas trató al emergente compositor, con la misma calidez que los colombianos percibían del otro lado de la pantalla. Barry White, Astor Piazolla, Tito Puente y Héctor Lavoe, fueron otras figuras que pasaron por el programa.

El mensaje de Chayanne con el que recordó su paso por Espectaculares JES

Con la muerte de Julio Sánchez Vanegas el pasado fin de semana, personalidades nacionales e internacionales dirigieron sus condolencias. Naturalmente, una de ellas fue Elmer.

“Con gran pesar recibo la noticia de la partida de Julio Sánchez Vanegas, un grande de los medios de comunicación en Colombia. Siempre estaré agradecido por el apoyo incondicional que me brindó en su programa musical, aun cuando nadie me conocía, eso no lo olvidaré jamás”, escribió Chayanne.

