Cuál moto es mejor y más barata entre la nueva Yamaha Mt 15 y la nueva Pulsar N160

Si ambas motos están en su radar o sí no las conocía, aquí se las presentamos. Una naked versus una deportiva ¿cuál será más potente y cuál moto será más barata?

Si el mundo de los carros no se detiene, el de las motos mucho menos. Este mercado también ha estado muy movido en este año y no solo en ventas. Además, también se han estrenado varios modelos de diferentes marcas y en diferentes segmentos. Pero no solo las motos a gasolina han sido tendencia, también una que otra moto eléctrica destaca. Sin embargo, hay algunas que logran robarse las miradas de todos. Un claro ejemplo de esto es la nueva moto de Yamaha, la MT 15, una increíble deportiva. Y por otro lado nos encontramos la nueva moto de Pulsar, la N160, una naked renovada de esta línea.

La nueva moto de Yamaha, la MT 15 V.S. la nueva moto de Pulsar, La N160

Empezamos por la moto de Yamaha, una deportiva que derrocha belleza con un diseño espectacular. Cuenta con un corte único y característico de este segmento de la marca. La nueva moto de Yamaha, la MT 15, tiene un cilindraje de 155 cc. Su potencia máxima es de 19 HP y su torque máximo es de 14.7 Nm. Es una moto de cuatro tiempos, además de ser Full Injection, y su freno delantero es ABS. Sin duda alguna una moto potente, que promete lograr gran velocidad. Además, no se puede dejar de lado su tecnología, que permite saber todo sobre la moto con su celular. Su precio es de $16.000.000, IVA incluído.

|Le puede interesar La nueva camioneta eléctrica de Kia que llega para competirle a Mazda y Hyundai

Ahora es momento de revisar la nueva moto de Pulsar, la N160. Este modelo totalmente nuevo, es una versión renovada de la popular Pulsar NS. Esta moto tiene un motor de 4 tiempos, su máxima potencia es de 15.78 HP. Mientras que su torque máximo es de 14.65 Nm. Una moto que no se queda atrás respecto a su rival. Su diseño, también es muy atractivo, similar al de su antecesora pero con un corte más moderno; empezando por su farola delantera. Este modelo tiene un cilindraje de 160cc. Una moto que tiene un valor de $10.799.000. Una moto con un precio inferior a la de Yamaha.

Sin embargo, es complicado definir qué moto es mejor, a diferencia de ver cuál es más económica. Ciertamente, ambos modelos son de gran calidad y tienen cualidades que son muy llamativas. Ya es una cuestión más de gustos y de bolsillo, para elegir o la nueva moto de Yamaha, la MT 15 o la nueva moto de Pulsar, la N160.

