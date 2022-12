¿Cuál es finalmente el modelo económico que propone Petro: socialismo o capitalismo?

.Publicidad.

El presidente Gustavo Petro ha tenido en mente al economista peruano César Ferrari por sus coincidencias en la visión del modelo económico y de la reformas que Colombia necesita. Quiso que fuera su Director de Planeación, pero su estatus como extranjero no se lo permitió. El presidente no se rindió en su afán por tenerlo cerca en la orientación de su gobierno y lo nombró consejero económico presidencial.

César Ferrari lleva más de veinte años en Colombia donde ha actuado fundamentalmente desde la Universidad Javeriana, pero siempre participando en el debate público desde un programa radial. Fue el economista de cabecera de Alan García en su primer gobierno, Presidente del Banco Central y director de Planeación y con la llegada de Fujimori al poder en el Perú, salió del país y se instaló en Bogotá, donde ha hecho su vida.

En esta conversación con Juan Manuel Ospina, Ferrari profundiza sobre la propuesta de Gustavo Petro en materia económica y en la forma de gobernar, escuchando a los de abajo y con muchos sectores sociales y políticos. Es claro, de socialismo nada, la referencia es el capitalismo de los países nórdicos, que se traduce en social democracia.

Juan Manuel Ospina: Cesar Ferrari siempre ha tenido una línea de interés: la política económica. Cada rato en este gobierno se encuentra en los pasillos de Palacio a alumnos de él que están metidos trabajando con Petro. Ferrari tiene experiencia con alto gobierno, asesoró a Alan García en la presidencia del Perú, hecho esta presentación te pregunto, con esta experiencia, ¿Cómo ves el momento colombiano? ¿Hay incertidumbre sobre donde quiere avanzar Petro? Ayúdanos a entender esto:

Cesar Ferrari: En primer lugar hay que decir que este es el gobierno del cambio, se autotitula así, está firmemente convencido de cambiar al país y es porque lo necesita, es que el 70% de la población está en la pobreza. El cambio genera incertidumbres y también expectativas. Y estamos en eso, en unos de los que no creen y otros que creen y lo aman. Pero este es un gobierno de amplio espectro, es un gobierno amplio y lo vemos en las figuras que están con ministros y eso hace que traigan diferentes experiencias y visiones, cada uno con sus sesgos y hace que al principio sean parte de la incertidumbre. Pero hay que cambiar el país es lo único seguro.

JMO: Este es un gobierno que no tiene una unidad monolítica sino una comunidad de propósitos y hay la posibilidad de que aparezcan posiciones diferentes. Uno siente desde el 7 de agosto hasta ahora un avance en esa dirección y eso genera mucha gente que no es que no está en contra del gobierno sino que trata de entender y quieren saber que pasa

CF: Desde el discurso inaugural Petro habló de que iba a profundizar el capitalismo. Creo que la aspiración es que funcione a la Nórdica, a la europea es que todavía hay oligopolios que mandan la parada, esa es la primera línea importante y la segunda es que necesitamos democracia liberal. Es una línea fundamental, no tratamos construir otro tipo de democracia, una democracia liberal y eso lo vemos en el propio gobierno porque acá tenemos a todo el mundo, esto es lo más heterogéneo que hay. Lo otro es que hay que desarrollar el país a partir de las necesidades de la gente y por eso para hacer el plan nacional de desarrollo no era solo un problema de tecnócratas sino que había que escuchar a las personas y la gente de planeación sabe que tiene que escuchar a la gente y la gente tiene claridad sobre sus necesidades fundamentales. Este es un gobierno de frente a la gente.

JMO: Si algo valoro de este gobierno es la manera como ha ido aproximándose a plantear los problemas y caminos de salida y no de una manera autoritaria sino que surge y va construyendo, es que acá hay regiones muy amplias del país que por primera vez están siendo cercanas al poder

CF: Esto es novedoso, no se trata de ir el presidente al poder sino que acá estamos escuchando a la gente de abajo.

Aquí la conversación completa: