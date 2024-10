COP16: ¿otro intento fallido?

Se emitirán declaraciones, se suscribirán compromisos, pero si no existe la voluntad de cumplirlos, será una nueva frustración y volveremos al punto de no retorno

Por: Alberto Rodríguez García |

octubre 29, 2024

Llegaron a la cita, sus cuerpos cubiertos con los mejores trajes, otros con sus rostros pintados con tintas naturales, con plumas y tatuajes, a exponer sus conocimientos o a relatar sus vidas, en como defender lo que, queda del horror consumista de estas sociedades. El calentamiento global, los permanentes desastres, no son meros signos, son realidades que, acaban con vidas y destruyen las ciudades. No se detiene la desforestación, ni los incendios, desaparecen los bosques, se secan los ríos. El consumo aumenta, envenenamos las aguas, lanzamos a la atmosfera, miles de toneladas de gases de efecto invernadero. Se pronunciarán discursos, de por sí bien elaborados, pronunciados por las voces de personajes que, con su actuar administrativo y empresarial, han sido actores y constructores de estos escenarios de muerte. Se emitirán declaraciones, se suscribirán compromisos, pero si no existe la voluntad de cumplirlos, será una nueva frustración y un acercamiento a un punto del no retorno. Hay que, realizar grandes esfuerzos, si queremos salvar la tierra. Consumir lo necesario, para contaminar menos, utilizar mas nuestras piernas y no encender nuestros autos, no mas toallas higiénicas o pañales desechables etc,etc. Menos discursos, menos lamentos y actuemos ya. La sociedad y sus gobernantes, tienen la palabra.