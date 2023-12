¿De dónde salió el gringo que Néstor Lorenzo convocó a la selección Colombia?

Para los partidos amistosos que la selección Colombia va a disputar contra Venezuela y México el 10 y 16 de diciembre, Néstor Lorenzo hizo un vuelco en la plantilla y convocó a jugadores que muy pocas veces han vestido la casaca tricolor. El más experimentado es David Ospina, quien vuelve después de más de un año de ausencia, pero los demás no han tenido fogaje en el equipo absoluto y son 'novatos'. Uno de ellos es Devan Tanton, futbolista nacido en tierras estadounidenses, quien recibió su primer llamado en la convocatoria de la selección Colombia.

Devan Tanton tiene 19 años y milita en el fútbol inglés, en el Fulham. De padre estadounidense y madre colombiana, nació en San Antonio, Texas, pero fue criado en Orlando, Florida, en donde empezó a dar sus primeros pasos en el balompié jugando para el FC Elite Academy. A la edad de 9 años, empezó a hacer parte de la Academia del FC Barcelona en Florida, y allí llamó la atención del Cornella de España, club con el que empezó su aventura en el viejo continente.

En sus primeros años de carrera, hizo parte de la selecciones juveniles de Estados Unidos e, incluso, jugando para la sub-17 de ese país, fue que llamó la atención del Fulham de Inglaterra, equipo al que ha pertenecido desde el año 2022. Aun así, ese mismo año decidió hacer parte de la selección Colombia, cuando Héctor Cárdenas lo convocó al equipo sub-20, en septiembre. Desde entonces, el defensa ha vestido el amarillo, azul y rojo, y lo hizo hasta en el mundial de futbol juvenil de Argentina 2023.

Congratulations to client Devan Tanton on your first Men’s National Team call up. Vamos! 🇨🇴 @caastellarna pic.twitter.com/fxrkG6ZY5k