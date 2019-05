“A colmenares sí lo mataron”: Vidente le lee las cartas

Colmenares habría sido asesinado por envidia. Las declaraciones las dio la psíquica Vieira Vidente en su canal de Youtube. Según la mujer, el joven Colmenares no murió por ningún tipo de accidente sino que fue asesinado a golpes. También dijo que no fue una persona concreta sino que fueron varios. “Yo no veo que él se cayó por ningún lado, no veo que a él alguien como que lo empujo, no, no, no, aquí las cartas me están diciendo… la noche que a él lo asesinaron… yo veo aquí que a él le pegaron como siete veces en su cabeza”.

