Cinco cineastas colombianos, los protagonistas en el Festival del Audiovisual Negro en Brasil

Por: Ruben Darío Escobar |

diciembre 11, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Cinco cineastas y artistas afro de Colombia hicieron parte por primera vez, del Festival Internacional del Audiovisual Negro (Fianb), llevado a cabo en Salvador de Bahia Brasil, potenciando conexiones y visibilizando sus producciones, que representan la vanguardia audiovisual nuestro país.

Estos cineastas hacen parte de Foco, la primera Escuela de Producción Audiovisual colombo brasilera, que desarrolla Manos Visibles, en alianza con Apan la Asociación de Profesionales Audiovisuales Negros de Brasil, que busca posicionar referentes contemporáneos de las comunidades étnicas, y promover narrativas desde una voz y mirada propia que generen un balance de la representación en el país.

Con el tema “Transatlánticidad”, inspirado en el concepto creado por la historiadora negra María Beatriz Nascimento, el festival cuenta con la participación de invitados de diferentes países como Colombia e Inglaterra. Es así como Alfredo Marimon, Ana María Jessie, Astrid González, Sara Asprilla y Jorge Pérez, conforman el grupo colombiano dentro de este destacado evento internacional, cuyo objetivo es promover un diálogo entre las diásporas afroatlánticas, especialmente de América y el Caribe, y África, a través de la distribución y exhibición audiovisual.

Para Valeria Brayan, gerente de Cultura y Nuevas Narrativas de Manos Visibles, el tema de la “trasatlanticidad”, permite conexiones de la diáspora afro a nivel global y de encuentros y experiencias que solo el audiovisual lo logra.

“La presencia de estos cineastas en este espacio habla de ese diálogo que es posible gracias al audiovisual. Las imágenes en movimiento registran nuestras experiencias, nuestras identidades y nos permiten compartirla con el mundo desde un lenguaje integral. Para Manos Visibles estos diálogos son fundamentales para potenciar las rutas de liderazgo de estos artistas y poder generar esquemas que además de potenciar los intercambios y narrativas desde un enfoque racial nos permita explorar posibilidades creativas y de coproducción para fortalecer el desarrollo de producciones dirigidas por cineastas afrocolombianos”, dice Brayan Álvarez, de Manos Visibles.

Foco, es la apuesta de Manos Visibles a la creación de contenidos conscientes, de calidad e impacto para la equidad racial que busca formar a 30 realizadores audiovisuales, fotógrafos, artistas, gestores y productoras culturales de Brasil y Colombia en un proceso que integra formatos virtuales, asesoría especializada y un encuentro presencial con quienes finalicen el programa.

Protagonismo colombiano

A propósito de la participación de los cineastas colombianos en este certamen, Sara Asprilla, una directora afro de Bahía Solano, Chocó, dice: “Es una oportunidad muy valiosa que nos permite compartir experiencias e historias, puntos de vistas e imaginarios. Cuando se es cineasta afro se siente una especie de soledad y venir a este tipo de festivales hace que uno sienta que esa soledad se disipa y uno entiende que no solamente somos nosotros en Colombia quienes estamos tratando de imaginarnos de otra forma nuestra identidad cultural, sino que también es algo que atraviesa toda Latinoamérica”, dice Asprilla, que presentó en Salvador, Brasil su producción, “Pelo Bonito”

Por su parte Alfredo Marimon, un director de cine egresado de la Universidad Nacional y ganador del Premio Feisal en el Festival de la Habana de 2019, señala: “Es lindo ver gente que está en la misma lucha, gente que está pensando las mismas cosas, luchando por espacios y luchando por divulgación también. Brasil es un país muy grande y eso le da muchas ventajas en cuanto a la producción, nos llevan mucho años de trabajo en cine y tienen una producción mucho más densa, entonces llegar a este festival es una experiencia que nos permite entender cómo ellos han llegado a este punto de producción y pensar en qué podemos hacer nosotros para de alguna manera comenzar a trabajar en un ritmo mucho más grande”.

Otro de los invitados al Festival Internacional del Audiovisual Negro de Brasil es Jorge Aldair Pérez, barranquillero con raices palenqueras y egresado de la Universidad del Magdalena. En relación a los aportes que este tipo de encuentros pueden dejar al cine afro colombiano, dice lo siguiente: “Lo más importante en estos festivales son los referentes, tener la oportunidad de ver películas de otras personas, de otros cineastas afro que nos pueden servir como referentes, aparte podemos conocer personas que están dentro de la industria del cine, de la distribución y de la programación”, dice Pérez.

Potencias audiovisuales de Colombia

Astrid González: Estudió Artes Plásticas en la Fundación Universitaria Bellas Artes de Medellín, egresada con grado de honor. Trabaja a partir de distintas disciplinas como vídeo, fotografía y escultura, abordando reflexiones sobre los procesos históricos de las comunidades afrodescendientes en América.

Su obra ha sido expuesta en Brasil, Chile, Perú, Angola, Lisboa y Colombia, recientemente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile, Museo de Arte Moderno de Medellín, y en el Museo de Antioquia.

Ha sido premiada en concursos nacionales como el Premio Nuevos Talentos en el arte de la Cámara de Comercio de Medellín; finalista en el Premio Arte Joven,coordinado por Colsanitas y la embajada de España en Colombia; y en el 2022/2023 ha sido reconocida con la beca The Democracy

Alfredo Manuel Marimon: Graduado de Cine y Televisión en la Universidad Nacional de Colombia. Co-dirigió y coprodujo el documental “El Corral”, selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen, Entrevues Belfort, ZINEBI, La MIDBO, entre otros.

Ganador del premio FEISAL en el Festival de Cine de la Habana en el 2019 y mención especial de Jurado en el Festival de Cine Colombiano en New York. Ganador del Taller de Producción del Bogotá International Film Festival 2019. Invitado al Taller de producción del Festival de Cine de Málaga 2020 – Málaga Talents. Invitado a Talents de Buenos Aires 2021.

Ganador convocatoria Programa de Incentivos para las Regiones BAM y MinTic 2020. Ganador del FDC relatos regionales para la realización de Cortometraje 2021. Curador Jr del Festival de Cine de Cartagena 2023.

Jorge Aldair Pérez: Nació en Barranquilla en una familia de raíces palenqueras. Formado en el programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena.

Su paso por la academia fue clave para reencontrarse con sus raíces palenqueras a través de la investigación y aplicar lo aprendido del lenguaje audiovisual, lo que dio como resultados tres cortometrajes escritos, dirigidos y editados por él; Anina (Catalina Luango) 2017, animación que se basa en la tradición oral de Catalina Luango. Lumbalú; La Última Noche (2017), y su tesis de grado meritoria y ganadora de diferentes convocatorias de apoyos para producción audiovisual, uno de esos la Convocatoria de Relativos Regionales del FDC en 2018, Lumbalú; Agonía (2020).

Ana María Jessie: Graduada de historia de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización en Gobernabilidad, Derechos Humanos, y Cultura de Paz de la Universidad Castilla-la Mancha, y una Maestría en Antropología Visual de la Universidad de Manchester. Realiza piezas audiovisuales desde el 2017, y ha dirigido con tres cortometrajes documentales, Fishing Her: Mujeres de Sal (2019), Nigh Falls (2022), Because I Know How Beautiful My Being is (2023).

Produce piezas que narran la vida de personas negras e indígenas, queer, trans y teorías comunitarias, a través de procesos de sanación colectiva, derechos humanos y memoria histórica.

Sara Johana Asprilla: Bahía Solano, 1997. Afrochocoana y LGBTIQ+. Ingeniería multimedia de la Universidad San Buenaventura. Interesada en construir narrativas afro y desde su territorio.

Recibió en tres ocasiones estímulos del FDC de Proimágenes Colombia para la realización de cortometrajes y ha participado en BAMMERS, Incubadora de Bogoshorts y Taller de Guión del BIFF.

Dirigió "Pelo Bonito" (2018), corto documental realizado con el apoyo de la UdeA. Codirectora y guionista de Neneco (2023), estrenado en el FICCI 62. Directora del documental Degenere, próximo a estrenar. Directora y guionista del cortometraje en preproducción Kanekalon, que fue ganador de un estímulo para el Arte y la Cultura 2020, Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.