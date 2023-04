¿Char los dejó a su suerte? El jugador del Junior que tuvo que rebuscársela a punta de frutas en pandemia

.Publicidad.

Si bien el Junior de Barranquilla tuvo un inicio de año para lamentar, desde la llegada del Bolillo Gómez el equipo enderezó el timón y se encuentra peleando la clasificación a los cuadrangulares finales de la liga Betplay. Uno de los jugadores que más ha destacado en ese proceso es Jhon Vélez, el juvenil que ha tenido algunas oportunidades con la selección Colombia sub-20 y que se ha atornillado en la titular del club. El futbolista promete mucho; pero hace algunos años veía el tema del futbol muy lejano, a tal punto que tuvo que rebuscársela como vendedor ambulante.

Y es que según lo confesó a El Heraldo, cuando inició la pandemia por Covid-19 tuvo que vivir uno de los momentos mas difíciles de su vida. En ese año, Jhon Vélez no hacía parte del Junior; y aunque sí estaba en el equipo filial de los Char, el Barranquilla Futbol Club, no recibía un salario fijo y dependía totalmente del trabajo de su padre y su hermano. En ese contexto inició la contingencia y sus familiares fueron despedidos, por lo que a él le tocó ponerse manos a la obra para ayudar a su familia.

"Me fue durito en la pandemia. A mí no me daban auxilio todavía y nos dio duro porque a mi papá y a mi hermano los sacaron del trabajo. Mi tío vendía frutas y me puso a ayudarlo a él. Al ver que la cosa estaba difícil, uno sabía que tenía que vender y salir a la calle." dijo Jhon Vélez para El Heraldo.

Ahora bien, el trabajo duro y la dedicación rindieron su fruto en la vida del futbolista, quien ahora brilla en el club currambero. En este momento, el jugador no solo es un bastión para el Bolillo Gómez, sino que también fue llamado al sudamericano sub-20 que se realizó en el país. El jugador es promesa del fútbol colombiano y seguramente el duro momento que vivió en pandemia lo ayudó a convertirse en el futbolista que es hoy en día, a punta de fuerza y berraquera.