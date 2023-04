Le quemaron el cuerpo: el drama que vive Endry Cardeño por culpa de la vanidad

.Publicidad.

Endry Cardeño es recordada por interpretar el papel de ‘Laisa’ en la famosa novela ‘Los Reyes’, desde entonces se abrió paso como una de las primeras actrices transgénero en alcanzar la fama y el reconocimiento en Colombia. A través de sus redes sociales, la cucuteña dio a conocer que está pasando por un difícil momento por culpa de un tratamiento estético.

Por medio de su Instagram, donde cuenta con más de 300 mil seguidores, la actriz de 46 años mostró cómo lucen sus piernas después de ser quemadas en medio de una depilación láser.

En sus historias, Edry Cardeño relató que todo habría sucedido en un centro de estética mientras se sometía a un procedimiento de depilación láser. Allá, la habrían quemado con la máquina que utilizan para quitar el vello de raíz, en varias partes de su cuerpo, pero solo se percató de la urgencia cuando le empezaron a aparecer ampollas en sus piernas, pelvis y la entrepierna.

“Voy rumbo a que me traten las quemaduras que me hicieron con el láser. Es muy triste, hoy amanecí con ampollas. Con toda seguridad me van a quedar marcas en todas las piernas y, realmente, es muy difícil para mí todo esto, pero esperemos que me den algún tipo de solución y algún tipo de acompañamiento porque o sino esto se va a poner peludo. Es realmente lamentable lo que me hicieron”, dijo en sus videos la actriz.

En las imágenes se pueden apreciar varias marcas oscuras a lo largo de las piernas de la actriz. A pesar de los contratiempos, Endry Carreño agradeció a todos sus admiradores por estar pendiente de su salud y por mensajes de apoyo.

