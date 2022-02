Canal Eureka estrenará una producción que resalta el valor de la amistad

Por: Pedro Nel Borja |

febrero 22, 2022

“Camilo Castaño es mi mejor amigo. Aunque no hagamos lo mismo y seamos diferentes, compartimos cosas como jugar fútbol, montar bicicleta y elevar cometas. Un día me tocó defenderlo porque no me gusta que molesten a niños con capacidades especiales”.

Con tan solo 10 años, así describe Miguel Villanueva la amistad que tiene con un vecino en la localidad de San Cristóbal de Bogotá. Es tanta su cercanía que aprendió el lenguaje de señas para que pudieran entenderse mejor.

Miguel, quien asegura que los amigos están para apoyarse en todos los momentos de la vida a pesar de las dificultades, es uno de los protagonistas de Pa’ las que sea, la nueva producción de Eureka tu canal y Capital realizada por el consorcio TayferCabeza.

Su objetivo es que los niños y niñas, sin importar su edad, procedencia, color de piel u orientación, sean capaces de reconocer las diferencias de los demás y comprender que la amistad se construye a partir del respeto, la tolerancia y el cariño.

Esta serie documental que combina secuencias de live action con animaciones, presenta personajes alegres y extrovertidos, pero sobre todo sinceros, que cuentan las aventuras que han vivido con sus mejores amigos sin olvidar las cosas que no comparten juntos. Se espera que estos relatos sirvan de inspiración para que la infancia interiorice que las relaciones humanas no pueden estar mediadas por prejuicios, prevenciones o sesgos.

Para reforzar estos conceptos y como elemento innovador, los niños y niñas protagonistas de Pa’ las que sea tienen la oportunidad de verse en un gran espejo de colores, lo que les permite identificar sus propias características y reflejarse en el otro, encontrando en la diversidad un aspecto que hace rica y valiosa su amistad.

“Se utilizó este recurso porque los amigos son como espejos. Nos muestran los valores que tenemos, pero también las similitudes y diferencias con los demás, lo que constituye el punto de partida para aceptar las diversas formas de ser y actuar. De ahí que este programa incluso puede ayudar a prevenir las situaciones de bullying que se viven en los colegios. Lo importante es que entendamos que los amigos son tesoros, aportan de muchas formas a nuestras vidas, y por eso mismo hay que cuidarlos”, señaló Claudia González, guionista de la serie.

Los niños y niñas que hacen parte de la Generación eureka, y que asesoran al canal sobre lo que les gusta y quieren ver en las pantallas, ya tuvieron la oportunidad de ver algunos capítulos de Pa’ las que sea. Es el caso de Sara Barrera, quien afirmó que el programa “es lindo e interesante porque nos enseña que a los amigos hay que respetarlos y quererlos porque son compañía. Además, nos ayudan a tener fuerza en el corazón y a experimentar las cosas que queremos hacer en la vida”.

Pa’ las que sea se podrá ver a partir del 28 de febrero a través de la señal TDT (Televisión Digital para Todos) de eureka, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. a las 3:00 p.m. y a las 5:00 p.m.; y también en la franja eureka de Capital Sistema de Comunicación Pública de lunes a viernes a las 3:00 p.m., 6:00 p.m. y 9:00 p.m.

Eureka tu canal se puede disfrutar las 24 horas al día a través de la TDT (Televisión Digital para Todos) y por streaming en la web: www.eurekatucanal.com. Paralelamente se encuentra la franja Eureka de Capital que se transmite de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y sábados y domingos de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.