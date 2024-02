Cambios de fondo en Colombia ¿qué partido los podrá hacer?

Por: Fernando Ruiz R |

febrero 10, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Como ya he mencionado en otros artículos los cambios de fondo en las sociedades en A. Latina en general y en particular en Colombia son muy difíciles de realizar y me temo que ni siquiera de iniciar, porque este es un proceso largo y complejo que requerirá mucho tiempo para poderse realizar.

Como la gente cree erróneamente, que solo un líder puede transformar una sociedad y esto debe hacerlo un partido, entonces surge la pregunta ¿hay en Colombia algún partido, sea de derecha, izquierda ó centro que pueda iniciar los cambios, que requiere nuestra sociedad?

Como también ya he mencionado, en otro artículo, los partidos de derecha de las élites llevaban gobernando a Colombia más de 100 años, antes de que Petro y su pacto histórico de izquierda ganara la presidencia, un aspecto muy importante del poder en un país, pero no lo es todo.

Veamos el contexto histórico. Los partidos de derecha desde 1886 han gobernado, el liberal: 45 años, el conservador: 62 años, La U: 8 años, el Uribismo y Centro Democrático: 12 años, en total: 127 años. En estos más de 100 años, los resultados de sus gobiernos, que se deben medir con indicadores confiables y que cualquier persona puede confirmar son los siguientes a diciembre 31 de 2022:

Según el Banco Mundial, el PIB per cápita de Colombia fue de 6.630 dólares (puesto 98 en el mundo). Según el DANE, el desempleo fue de 11,2% (3.600.000 desempleados), la informalidad fue del 58% (12,790.000 personas). Según Datosmacro.com, la desigualdad (coeficiente de Gini) fue de 51,5% (Es el valor más alto de los países del OCDE y el segundo en América Latina). Según el DANE la pobreza monetaria extrema fue del 13,9% (7.183.894 personas), la pobreza monetaria fue del 36,6% (18.915.865 personas) y la pobreza multidimensional del 12,9% (6.667.067 personas). Según cej.org la tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue de 26.9 (uno de los más altos en el mundo). Según Transparencia Internacional, en corrupción Colombia ocupó el puesto 91 entre 180 países. Hay más indicadores malos, pero estos son un buen ejemplo de nuestra situación y de la herencia que han dejado los gobiernos de las élites por más de 100 años.

Ahora sí, podemos iniciar el análisis de en medio de esta situación social y económica mala, si hay algún partido que al menos pudiese iniciar las reformas y cambios que requiere nuestro país. Los partidos de derecha que son: Liberal y Conservador y los nuevos de la derecha: La U, Centro Democrático y Cambio Radical (que no ha gobernado), no van a iniciar los cambios de fondo, ya vemos que han gobernado por 127 años con muy malos resultados económicos y sociales para la mayoría del pueblo Colombiano, no para ellos, pues sus gobiernos han estado dirigidos a defender sus intereses y privilegios y en ese sentido lo han hecho bien, pero claramente no son alternativa de cambio. Esta derecha también se diferencia entre sí, pues los partidos Liberal, Conservador y la U son los que se denomina de derecha, mientras que el Centro democrático y Cambio radical son la derecha radical. Con el apoyo de algunos miembros progresistas de la derecha (Liberales, conservadores y de la U), el gobierno logró que en la cámara se aprobara gran parte de la reforma a la salud, pero no como partidos, sino como individuos. Por otra parte, el Centro Democrático y Cambio Radical se oponen férreamente a toda posibilidad de cambio, sus miembros son los más retrógrados y recalcitrantes del espectro político, es muy difícil creer que ni siquiera a nivel individual van a apoyar los cambios de fondo.

El pacto histórico una alianza de partidos de izquierda que por primera vez llegó a la presidencia en agosto 2022 con Gustavo Petro, después del estallido social de 2021, durante el gobierno de Iván Duque del partido Centro Democrático. En principio se hablaba de la “aplanadora Petrista” en el Congreso por las mayorías nominales que tenía gracias a alianzas temporales con algunos partidos de la derecha, que sirvió para que se aprobara la reforma tributaria, pero se sabía que tarde ó temprano estos partidos le iban a quitar su respaldo cuando las reformas que proponía el gobierno no estuvieran de acuerdo con sus intereses, como ha sucedido. Ahora el pacto histórico se encuentra en minoría y es muy difícil que logre que sus reformas se aprueben. Por otra parte, el Pacto Histórico no puede creer que siendo minoría en el Congreso le van a aprobar las reformas tal como las presenta. Debe escuchar más a sus aliados y concertar para que se puedan iniciar los cambios de fondo, no debe pensar que puede hacer cambios radicales y que los problemas crónicos los va a poder solucionar en cuatro años. Si corrige sus errores y cambia el rumbo y no empeora la situación del país al final del cuatrienio, puede ser siendo una alternativa de cambio para Colombia, pero también si aumenta la cantidad de congresistas y su representatividad a nivel regional.

La Alianza Verde. Fue fundado en noviembre de 2005. Es un partido teóricamente de centro que estaba destinado a gobernar el país, pues al estar alejado de las posiciones radicales de la derecha y la izquierda, podía canalizar el cansancio de la gente con esta situación y llegar al gobierno, pero sus peleas internas y poca coherencia política (Tiene varias ideologías: Centro, izquierda y derecha), no se lo han permitido. Algunos de sus militantes son ruedas sueltas, dando a todo momento declaraciones públicas que no se sabe si es la posición del partido ó son posiciones particulares. Se declararon como partido de gobierno, pero algunos de ellos le están haciendo una feroz oposición a Petro y su gobierno. Claro el ser partido de gobierno no significa que estén en todo de acuerdo con él, pero las diferencia deben ser debatidas en privado y no públicamente como lo hacen algunos de sus miembros. En un partido hay debates internos, pero al final prima la mayoría y esto se debe respetar, eso es la disciplina de partido, pero en la Alianza Verde esto que es políticamente elemental no se cumple; sin embargo puede ser alternativa de cambio si corrige estos errores, consigue una mayor cantidad de congresistas y aumenta su representatividad a nivel regional, pero también depura sus filas, pues algunos de sus militantes no son ideológicamente de centro sino de derecha radical.

Nuevo Liberalismo. Este partido fue promovido por Luis Carlos Galán en la década de 1980, quien fue asesinado en 1989. Su personería jurídica fue cancelada en 1988. Se le devolvió la personería en agosto de 2021. Aunque este partido fue fundado hace muchos años, es relativamente nuevo y ahora ha conseguido un importante logro la alcaldía de Bogotá con Carlos Fernando Galán. Este partido es de centro derecha, está alejado de la polarización de la izquierda y la derecha y hacia el futuro puede ser una alternativa de cambio si aumenta su presencia nacional con una buena cantidad de congresistas y también su presencia a nivel regional.

Ahora podemos sacar algunas conclusiones:

Los partidos de la derecha: liberal, conservador, la U y el Centro Democrático (derecha radical), que han gobernado a Colombia por 127 años, no van a hacer, los cambios de fondo, que el país necesita. Ellos seguirán haciendo reformas tibias que no cambian las cosas, sino que por el contrario las empeoran para la mayoría y Cambio Radical que no ha gobernado, pero por su ideología que es de derecha radical, tampoco es una alternativa de cambio.

Las alternativas de cambio como ya lo mencioné, pueden ser el Pacto Histórico, si corrige sus errores y deja de confrontar tanto a la derecha y se dedica más a mostrar resultados. La Alianza Verde, si define que su ideología es de centro y muestra más coherencia en sus planteamientos y depura sus filas de miembros que son ruedas sueltas y que han demostrado que son más de derecha radical y el Nuevo Liberalismo, si aprovecha que es un partido fresco, en su nueva etapa y por ahora tiene buena imagen.

Por otra parte, los cambios de fondo también dependen de la gente, si se dejan seguir engañando por los diferentes sectores de los partidos de la derecha y siguen votando por ellos ¿cómo se van a dar los cambios?

Si la gente cree ingenuamente (por su falta de conocimientos y atraso) que basta solo con votar por un candidato a la presidencia, diferente de los candidatos de la derecha y no vota de igual manera para el Congreso por los partidarios ó aliados del presidente, éste con minorías no puede sacar adelante las reformas que se requieren, lo estamos viendo en Colombia y en Chile y aún en Argentina con Milei.

Si la gente de nuevo ingenuamente por su desesperación, cree que los problemas crónicos que han dejado las élites por más de 100 años, se van a poder solucionar en un año ó en cuatro años de una presidencia, están muy equivocados y de ser partidarios pasan a ser feroces opositores, entonces a un partido que de verdad quiera los cambios, le queda imposible siquiera iniciarlos. Los cambios de fondo, si es que siquiera se pueden iniciar, necesitarán de años para poderse realizar.

El partido que quiera y pueda iniciar una transformación en Colombia tampoco puede pensar que lo que no se ha hecho en más de 100 años lo puede lograr en 4 u 8 años. Los cambios se deben iniciar por lo más urgente y teniendo prudencia y no llevar al país a una situación peor que en la que estamos y permitiendo que por su impaciencia y errores sigan gobernando las élites por otros 100 años más.

