Caleño le da brutal golpiza a reconocida influencer que lo rechazó

La caleña Johana Rojas es una reconocida influencer y diseñadora de modas vivió una pesadilla cuando por casualidad se encontró en una fiesta de cumpleaños a su exnovio Tomás Velasco. Hace dos años terminaron la relación y desde entonces no se veían ni hablaban. En el evento mantuvieron una conversación amena y Tomás prestó su apartamento para que Johana, junto a otros amigos, departieran a seguir la fiesta.

Sin embargo, en el apartamento de Velasco, él joven se le insinuó a Johana quien lo rechazó y se rehusó a tener relaciones sexuales con él. Tomás Velasco explotó de ira y le propino una golpiza hasta que se quedó dormido y Johana logró salir con vida del apartamento. En la portería sus padres la estaban esperando con la policía. De inmediato instauró la denuncia pero pasó los siguientes días hospitalizada a causa de los golpes.

Johana Rojas denunció ante la Fiscalía a Tomás Velasco quien no ha dado al cara desde entonces. Estas fueron sus palabras:

"Este es el video que sin duda más me ha costado hacer en mi vida, pero lo hago porque es importante darle visibilidad a este tipo de situaciones. El maltrato físico y el abuso son formas de agresión que siempre siempre se tienen que denunciar. Uno nunca piensa que esto le puede suceder, pero tristemente, el pasado domingo tuve uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando por decir NO, tuve una agresión física por parte de mi ex pareja, con la cual terminé hace 2 años. Hoy vengo a decirles que NO SIEMPRE ES NO. Y que la culpa nunca nunca es de la víctima, métanse eso en la cabeza, por más miedo y vergüenza que sientan, que es normal, yo también lo sentí, la CULPA siempre será del agresor, SIEMPRE. Hoy esta persona, tiene orden de captura y las autoridades no han podido dar con él, si alguien lo ve por favor llamar a la policía, su nombre es Tomas Velasco @tomasvelasco19.Cuento con la suerte de salir con vida y la fortaleza de compartir esto tan difícil. Gracias a mi red de apoyo: mi familia y mis amigos por estar desde el minuto cero acompañándome y apoyándome. Cuando tuve dudas de mi valor como mujer los tuve a ellos diciéndome que NO ES NO y que nunca la culpa es de la víctima"

