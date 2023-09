Blue Beetle: el cine de superhéroes no está agotado

Por: John Alexander Castro Lozano |

septiembre 08, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Blue Beetle (estrenada en agosto 17 de 2023) demuestra que el cine de superhéroes no está agotado y el público no está cansado de esos personajes. Pero sí ha sido maltratado y no me refiero a los directores de los filmes sino a quienes toman las decisiones, especialmente en DC Comics y en Warner Bros. Pictures, ¡Shazam! La furia de los dioses y The Flash son un ejemplo de lo mencionado.

Escarabajo Azul expone dos problemáticas iberoamericanas: la presencia militar estadunidense y la gentrificación. En los inicios de la modernidad se imaginó el uso de la tecnología para el bienestar, pero el surgimiento del imperialismo y el totalitarismo provocó el uso tecnológico para el desarrollo militar, máquinas de guerra; mercenarios como Deadshot o Deathstroke (DC Comics) y súper soldados como Captain America o Hulk (Marvel Comics) lo manifiestan.

-Publicidad.-

De otra parte, la gentrificación es un proceso de renovación y de reconstrucción en las principales ciudades, desplazan a sectores populares (o marginales) y se posesionan ciudadanos de alto poder adquisitivo. Lo curioso, ambas problemáticas pueden ser protagonizadas por los mismos oligopolios.

Victoria Kord (Susan Sarandon) es la propietaria de Industrias Kord, pero es Jenny Kord (Bruna Marquezine) la heredera natural. Conrad Carapax (Raoul Trujillo) es un prototipo de cyborg y Jaime Reyes (Xolo Maridueña) es quien recibe accidentalmente el Escarabajo Azul, un nuevo prototipo de cyborg.

Publicidad.

Victoria se muestra como la villana ya que pretende usar el desarrollo tecnológico para el uso militar y el beneficio particular. Conrad es un experimento para convertirlo en una máquina de guerra, en un súper soldado, aunque es manipulado por Victoria. Jenny desea continuar la labor altruista de su padre. Y Jaime espera lograr un trabajo (bien remunerado) para mejorar la calidad de vida de su familia, espera evadir la expansión de la renovación. Cuando él recibe el Escarabajo Azul, reacciona como Billy Batson, no sabe por qué lo recibió, no tiene idea como funciona, para qué puede servir y qué hacer con ese “regalo”.

Jaime es acompañado y amado por Alberto (Damián Alcázar), su padre, un trabajador incansable, quien desea darle cierta calidad de vida a su familia. Rocío (Elpidia Carrillo), su madre, una mujer decidida a mantener unida a su familia. Milagro (Belissa Escobedo), su hermana, una joven quien desea vivir múltiples experiencias. Rudy (George López), su tío, un hombre que ha desarrollado tecnología para su protección, pero teme una persecución gringa y claramente indica: “Batman es un fascista”. Y Nana (Adriana Barraza), su abuela, quien guarda (muchos) secretos, entre sus recuerdos se visualiza: “¡Abajo los imperialistas!”, una mujer de carácter (como Adelita en la Revolución Mexicana), pero, al parecer, en la Revolución Cubana.

Lo masculino y lo femenino se juntan, al igual que lo joven y lo viejo, para desarrollar una película de superhéroes. Jaime no cuenta con un equipo de científicos como Barry Allen en la serie The Flash, pues él es respaldado por Alberto, Rocío, Milagro, Rudy, Nana, es el amor de la familia que, le permite lograr su fortaleza y, además, de Jenny.

La importancia de los personajes femeninos es fundamental, permiten el desarrollo de la película, son una orientación para los hombres. Asimismo, muestran esos detalles hispanoamericanos, unidos por el amor, a pesar de las dificultades, la familia es una compañía para salir de la tragedia. El tono latino se evidencia, el Escarabajo Azul se deja guiar por su corazón; acepta su destino, es una representación estoica e inicia una lucha contra la villana, quien atentó contra los Reyes.

Escarabajo Azul presentó dos referentes del entrenamiento mexicano, asimilado por los hispanoamericanos: Chapulín Colorado, 1973 y María, la del Barrio, 1995, integrado en el desarrollo de la película, como una característica, sin insistir. Asimismo, el uso de música: Alberto Cortez; Alfredo Linares; Álvaro Díaz; Calle 13; Cazzu y Caleb Calloway; Celso Piña; Chalino Sanchez; Damián Castroviejo; Ivy Queen; Juventud Crasa; Los Panchos; Los Saicos; Los Tucanes de Tijuana; Los Walters; Mötley Crüe; RaiNao; Selena; Soda Stereo; Thalia y Vicente Fernández. Un empleo que ameniza el filme, no es una referencia forzada.

Y en las escenas post créditos: queda abierta la posibilidad de una segunda parte y realizan un (grandioso) homenaje al Chapulín Colorado, un héroe de infancia.

Blue Beetle: https://www.youtube.com/watch?v=dAkmmZMjKNY&t=25s