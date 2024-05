Así puede disfrutar de la exhibición de plantas carnívoras en el jardín botánico por $10 mil

.Publicidad.

Uno de los espacios de conservación de flora más importantes en Bogotá es el Jardín Botánico José Celestino Mutis. Este es un espacio muy completo, con muchas actividades y atracciones para disfrutar, dentro de su agenda próxima se destaca una exhibición de plantas carnívoras que iniciará el 16 de mayo y terminará el 19 de mayo.

Esta muestra exhibirá alrededor de 300 ejemplares, más de 52 especies y 7 variedades que los visitantes podrán observar y conocer. Adicionalmente, el evento contará con una agenda académica y cultural especial que incluye conferencias, talleres, recorridos guiados, actividades para niños, teatro, entre otras.

En cuánto al precio de las entradas, para mayores de 12 años es de $10 mil, esto incluye adultos. Para niños de 6 a 12 años el costo es de $5 mil y para los menores de 5 años la entrada es totalmente gratuita. La boletería para disfrutar de este evento solo podrán ser adquiridas en las taquilla del Jardín, ubicada en la plazoleta exterior.

El horario del jueves y viernes será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábado y domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Se recomienda llegar con tiempo suficiente para adquirir las boletas y disfrutar de la exposición dentro de los horarios informados. No incluye Tropicario.

Además, los visitantes, tendrán la posibilidad de comprar plantas carnívoras para llevar y cuidar en sus hogares, así como insumos y otros elementos para plantar.