Arranca la guerra de los abogados de los 3 principales implicados en el cartel de los carrotanques

.Publicidad.

Antes de comenzar a contarle a la Fiscalía todo lo que sabe sobre el caso de los carrotanques contratados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para La Guajira, el ex subdirector para el Manejo de Desastres de la entidad, Sneyder Pinilla, le dio revelaciones a la Revista Semana que tienen en el ojo del huracán al Gobierno de Gustavo Petro y en una división sin precedentes al Partido Alianza Verde. Entre otras cosas, aseguró que de la plata de esos contratos salieron millones que iban destinados a congresistas con el fin de acelerar la aprobación de las reformas en trámite.

Vea también: Las ollas comunitarias, el otro escándalo que se viene en La Guajira: senadora Marta Peralta en la mira

..Publicidad..

Sin embargo, Pinilla no fue el primero en prender el ventilador, puesto que meses antes ya lo había hecho Víctor Meza, el ex subdirector general, quien decidió no guardarse nada después de haber sido declarado insubsistente por Olmedo López. Justamente, fue Meza quien puso sobre la mesa el nombre de Sneyder Pinilla como uno de los principales responsables.

...Publicidad...

Ahora, a los dos ex subdirectores se les unió quien fuera su jefe, el paisa Olmedo López, quien al estar con la soga al cuello decidió que su mejor opción es pedir un principio de oportunidad con inmunidad y protección para su familia a cambio de contar toda la verdad. Entonces, las tres cabezas de la UNGRD cuando se firmaron los polémicos contratos de los carrotanques darán sus respectivas versiones a la Fiscalía, quedando a la espera de si coinciden o no.

....Publicidad....

Los tres acudirán al bunker acompañados por sus abogados, quienes tendrán la responsabilidad de lograr que salgan lo mejor librados posibles. Víctor Meza, el primero en soltar la lengua, fue a su primer interrogatorio con el penalista de la Santo Tomás, Pedro Nel Escorcia, quien, entre otras, ha liderado la defensa del exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien pasa sus días en La Picota tras haber sido capturado en medio de una investigación por corrupción.

Por su parte, Sneyder Pinilla y Olmedo López serán defendidos por Luis Gustavo Moreno y José Moreno Caballero, dos penalistas que no solo comparten apellido, sino también vínculos de sangre. El exfiscal anticorrupción que pagó una condena por corrupción fue el elegido por Pinilla y su medio hermano fue a quien acudió el ex director de la UNGRD. Esto les ha suscitado críticas, pero se han defendido asegurando que al trabajar en diferentes oficinas no debería haber ningún inconveniente en que los dos estén metidos en el mismo caso.

También le puede interesar: Una Fiscal especializada y un veterano, los encargados de investigar cartel de los carrotanques