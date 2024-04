La vaca antioqueña: ¿Petro le teme a la verraquera paisa?

Por: CARLOS ROMER MARÌN PÈREZ |

abril 01, 2024

Según el Presidente Petro, pide frenar la VACA en Antioquia, y pode en cuestionamiento la legalidad de la misma y pide a la fiscalía una investigación inmediata y tiene la osadía de pedir se suspenda. Yo pregunto: ¿Cuál es el miedo que tiene el señor Petro, con que los antioqueños demostremos una vez más la verraquera y el talante de la gente de esta región pujante?

Porque la verdad esa es la realidad de esta historia. Quiero recordar que este mismo señor Petro, siendo alcalde de la Capital de Colombia, en el año de 2015, firmó un decreto, donde se autorizaba la recaudación de aportes voluntarios, por parte de los ciudadanos, para financiar los proyectos de la ciudad.

El decreto bautizado “Por el cual se implementa para el año 2016 el mecanismo de aportes voluntarios”, daba instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que implementara el aporte voluntario de “un 10% adicional del valor del impuesto predial unificado, del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y del impuesto sobre vehículos automotores que resulte a cargo del contribuyente en el año gravable 2016”.

La iniciativa, que apelaba a la consideración de los ciudadanos, igual al ejercicio actual en Antioquia, buscaba recabar fondos para tres proyectos de ciudad inicialmente: fortalecimiento al cuerpo de Bomberos de Bogotá, proyecto: “Un árbol de vida para Bogotá” y “Banco de provisión de elementos para el área de maternidad en los hospitales de la red pública del Distrito Capital”.

Para Petro en ese momento era importante que los contribuyentes tuvieran participación en las iniciativas que suponían mejorar las condiciones para los habitantes de la capital. ¿Qué tan fácil se les olvida a estos políticos, lo que hacen en su momento para acomodarse a las circunstancias, ¿por qué cuando lo hizo, todo estaba bien?, o esta es una de las muchas veces que, siendo alcalde Mayor de Bogotá, hizo cosas indebidas, motivo por el cual fue destituido, por el famoso escándalo de los carros de la basura. Pregunto: ¿esto también se le olvidó, señor presidente?

Díganos la verdad por primera vez a los colombianos, ¿cuál es el temor de que los antioqueños, seamos capaz de financiar las obras de infraestructura que pasan por nuestro departamento, sin el apoyo de un gobierno centralista, que le duele ver el progreso que tenemos los paisas?

O será que ve que los paisas verracos y echados para adelante, somos capaces de ser autónomos y que el país se puede quedar sin los dineros que Antioquia girar a la nación, con la cual usted quiere financiar las reformas absurdas que quiere implementar, para desangrar al país.

No se le olvide señor presidente Petro, que los alcaldes y gobernadores son elegidos popularmente, que, en Antioquia, las elecciones fueron transparentes y no queda ni el más mínimo rastro de fraude electoral, como si lo hay en el caso de su elección, donde según las autoridades competentes en su caso, entraron muchos millones dudosos, y si no pregunto: ¿por qué hay familiares suyos investigados por recibir dineros ilícitos en su campaña presidencial?

Los antioqueños de bien, le pedimos que se dedique a realizar las labores que por medio de la votación de un número de ciudadanos incautos depositaron en usted.

Cumpla con las labores que son de su labor y no siga haciendo cosas que cada día lo hunden más, y lo llevan a ser el peor gobernante que ha tenido el país y la ciudad de Bogotá.

Petro, haga las cosas bien, a partir de hoy que lleva mucho tiempo perdido como presidente de los colombianos, y asesórese bien en lo que hace y dice.

Y recuerde todo lo malo que hizo como alcalde de Bogotá y no repita los errores, o será que quiere que suceda la destitución como fue lo que sucedió en su periodo de gobierno en la capital de Colombia. Espero que usted recupere la memoria y no se haga el que no recuerdo.