¿Alzate faltoneó a Pipe Bueno? arde la pelea entre los ídolos de la música popular

En un mensaje en Instagram, colgado a altas horas de la noche del sábado 14 de mayo, Pipe Bueno exhortó a un amigo, quien muchos creen es Alzate, a pagarle una vieja deuda de un negocio que no se concretó. Así lo hizo Pipe Bueno a través de su red social:

Los rumores de que si era Alzate el hombre de la deuda los confirmó el mismo cantante al reaccionar con rudeza a través de Instagram. En este video Alzate cuenta que ambos estuvieron metidos en un negocio pero al parecer la cosa no funcionó entre los dos ex amigos. "Yo no me he robado en la vida un suspiro para que venga a involucrar una chichigua de dinero. Sabe cuál es el problema mi hermano. Que usted me falló cuándo más lo necesitaba. En ese momento se cayó todo absolutamente todo. Lo único que le interesa es el dinero y no lo que yo he invertido. Yo he invertido más que usted”.

Además Alzate le dijo que no iba a contestarle ninguna llamada que Bueno le hiciera prendido, producto de los tragos: “Sé que no me va a pedir disculpas públicamente; ahí me vas a llamar en la madrugada, como siempre, prendido, a pedir cacao, ahí no te voy a contestar”

Esta es la respuesta de Alzate. La pelea apenas comienza:

