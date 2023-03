Algunas acotaciones sobre el Plan de Desarrollo de Petro

Lo que se busca es simple: reformar lo reformable; mejorar lo mejorable; dejar lo mejor para que los ricos NO se vuelvan pobres pero que los pobres sean menos pobres

Por: Javier Hernández Ramírez |

marzo 30, 2023

Su estructura general la componen líneas estratégicas sobre las que descansa el cambio de rumbo que prometió en campaña. Todas apuntan al cambio real, que constituyen la esencia de su “oferta política” Aunque parezcan algo inconexas y/o distintas, en realidad cada una de las líneas navegan en el mismo mar, pues buscan, cada una, por su lado, un fin único: dar un paso adelante en el desarrollo, de distinta manera y hacia distintas metas lógicas de equidad y economía redistributiva.

Es el mandato de la sociedad en que ejerce mandato y gobierno y para lo que fue elegido. Una economía distinta para una nación distinta. Así de simple. No puedes cambiar nada si haces lo mismo que ya se hacía. El Plan de desarrollo para el cambio, define rumbo y metas para ejercer el poder ganado en las urnas. Un solo propósito. Un mejor país para todos. Aunque no sean necesariamente simétricas, sus líneas, sí son convergentes. Y complementarias, en cuanto buscan que cada una, enchase en algo sin lo cual no tendrá caso el conjunto del Plan de Gobierno: el desarrollo integral, colectivo y armónico del conjunto total. Debe incluir la integralidad de la sociedad colombiana.

En otras palabras, el campo y las ciudades, deben jalonar el crecimiento económico al unísono, apoyados en cada una de sus particularidades y fortalezas. Si el campo no arranca motores, las ciudad no avanza y viceversa. Ambos deben ser mercados dinámicos y mutuos. Lo que, con muy pocas excepciones, existe hoy, debido a la disparidad de oportunidades y la asimetría salarial que la informalidad rural ofrece, respecto de la economía urbana.

Es apenas lógico que, siendo una nación con grandes opciones en climas, tierras y tradición rural, la redistribución de la tierra sea prioridad de cualquier intento real de impulsar la economía en general. Colombia es agropecuaria…pero la volvieron casi que exclusivamente extractiva. Un modelo que debemos cambiar, antes de que no tengamos nada que extraer y perdamos otras maneras de ir hacia mejores cosas. Para eso necesitamos nuevas tierras, nuevos campesinos y recuperar los labriegos que hoy viven hacinados en los tugurios de las grandes ciudades.

Desde mi óptica, y a menos que hablemos de biología pura, NO del hombre como ser social, el desarrollo se da desde la creación oportunidades generales y distributivas de bienes, servicios y oportunidades. Porque, el verdadero desarrollo de una sociedad, se debe dar en todas las capas poblacionales en la medida de sus posibilidades. Un desarrollo solo por arriba, no es más que dañina acumulación de riqueza sectorizada. El verdadero desarrollo, se produce cuando se crean nichos económicos diferenciales pero convergentes. Conexos.

Que permitan crear empleo, producir bienes y servicios, generar impuestos y producir picos de riqueza bien distribuida. Los sectores económicos deben ser complementarios y aliados. Esto hará que produzcan rentabilidad social, es decir, que la economía, aumente en forma ordenada y sus beneficios irradien al cuerpo social total…así sea por derrama residual.

Por la inercia de la compra y venta de bienes y servicios. Lograrlo, genera oportunidades y posibilidades a casi todos los habitantes del territorio, al darles un mayor bienestar y una calidad de vida mejor. Esa es, a mi modo de ver, la prioridad uno A del Plan de Desarrollo y el lote de Reformas, que plantea el Gobierno Petro. Apunta hacia un propósito único… lograr que el “crecimiento sea simétrico” en la medida de lo posible. Que, si la economía general crece, existan canales de redistribución de beneficios de prosperidad compartida.

Si una economía crece solo por arriba, macrocéfala, como la nuestra, el resto del cuerpo social se atrofia, con lo que la desigualdad y la pobreza de la masa mayor de la población aumenta exponencialmente, aumentando el atraso social y económico, sin que el llamado desarrollo, sin crecimiento económico, aporte nada al conjunto. Una locomotora vistosa con vagones en ruinas. Es lo que vemos hoy en nuestro país. Y no hablo aquí de la economía paralela o ilegal…porque no es el tema. Y porque en medio de su ilegal actividad, genera muchos miles de empleos, que aminoran el drama en las capas bajas de nuestra economía, en especial en el área del comercio. Dejo ahí.

Pero un P de D, también debe ocuparse de actualizar la infraestructura locativa y cuidar el Medio Ambiente como hábitat. Son ítems concomitantes. Y es a ESO igual se enfocan la propuestas de Gustavo Petro. Al aumento de oportunidades…aumentando el número de convidados, a disfrutar el banquete de un mejor país, en donde el PAN, la SALUD, el BIENESTAR y la JUSTICIA, alcance PARA TODOS.

Y desea lograrlo sin empobrecer a los más ricos, que son los que pueden generar el EMPLEO, la INDUSTRIA y la DINAMICA ECONOMICA, que sacará el país adelante. Con las propuestas del presidente Petro, los ricos se volverán más ricos… así se aprieten un poco al principio. Paradójicamente, así dejen de ganar a manotadas el primer o segundo año, lo que es muy seguro, es que, al volver a las clases pobre y media, mejores y mayores consumidores de los bienes que producen, los industriales y empresarios pondrán sus plantas a toda marcha y todo el tiempo. Y sus empleados y la clase media… serán su mejor cliente.

Son los salarios los que mueven la economía, al consumir más bienes por su capacidad adquisitiva. Creo, sinceramente, que es en la producción de hechos económicos, por parte de los empresarios e industriales de este país, y en la protección del Medio Ambiente general, por parte de los colombianos, que tendremos POSIBILIDADES DE UN MEJOR FUTURO PARA TODOS… sin importar estrato o medios económicos. Un país, ambientalmente sano y sostenible; y una sociedad más equitativa y por tanto menos violenta, nos ayudará a dar el “paso adelante”. Una Colombia potencia mundial de la vida.

Las líneas Petro son simples: reformar lo reformable; mejorar lo mejorable; dejar lo útil y mejor para que… los ricos NO se vuelvan pobres…pero que los pobres sean menos pobres Las herramientas básicas son:

SALUD , ya que los fondos los pone completos el Estado, con la platica de impuestos que pagan todos los colombianos, pues que sea, el Estado, sin intermediarios empresariales, el que la maneje. Claro, debe implementar las estructuras de gestión necesarias para que no saltemos del sartén a la brasa. Y como la plata es de todos… pues que la cuidemos entre todos. Cada peso debe ser vigilado por colectivos mixtos de “guachimanes” con capacidad de seguimiento y control. Agentes públicos, médicos y privados, sin otro interés que cuidar de los fondos sagrados de la salud. Y es posible. Lograble. En cuanto a la EPS , estas solo tendrán que desviar un poco sus objetivos y acciones, y seguir en el negocio. Que es muy bueno. Su metodología aprendida, les dará ventajas cualitativas y cuantitativas, en el campo de la salud. NO tienen porque empezar “PERDER PLATA” ya que les llegará de otra manera… via prestación de SERVICIOS DE SALUD, que para eso construyeron la infraestructura vertical necesaria, y conocen el negocio al dedillo. Solo sufrirán un ligero remezón. Además, las EPS, no son de recién aparecidos al mercado colombiano…son de los más avezados empresarios y capitalistas, que saben navegar en aguas tormentosas. Repito, un pequeño remezón… y a ganar. Dejen de chillar. Acomódense al ritmo.

PENSIONES. Ya veremos como sale esto en el segundo semestre. Me guardo mis ideas para los tiempos del debate. Dejo ahí.