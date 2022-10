“Al combate ni a bate” los jóvenes frentean al gobierno Petro

.Publicidad.

Punketos, reggetoneros, fiesteros o conservadores, no importa la ideología de los jóvenes colombianos el caso es que no quieren prestar servicio militar. La Fuerza Pública tiene una imagen negativa superior al 60% según Gallup. La crueldad de la guerra que no termina en Colombia y los abusos de los soldados en territorio, reflejados en violaciones, maltrato animal e incluso asesinatos, hacen que los jóvenes colombianos prefieran abstenerse a prestar servicio militar. Incluso ya no se les exige a los muchachos presentar la libreta para acceder a un trabajo.

Una de las banderas del gobierno de Petro es abolir el servicio militar obligatorio para los hombres del territorio nacional. Es más, se plantea ampliar el abanico de opciones para que los jóvenes más allá del campo de batalla: un servicio militar optativo en alfabetización rural o protección del medio ambiente, entre otras tareas. Aunque el debate continúa abierto y existe mucha controversia acerca de cómo implementarlo paulatina y efectivamente, Las 2 Orillas salió a las calles para entender qué opinan los colombianos de cara a uno de los temas que más toca las fibras del país: los jóvenes que van a la guerra.

-Publicidad.-

Vea también:

Publicidad.