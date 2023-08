Ahora tendrá que leer subtítulos en Disney Plus. Algunas series y películas no tendrán doblajes 

.Publicidad.

Cada vez las plataformas de streaming están tomando decisiones que no les gustan a sus suscriptores. Una de las más sonadas, fue la medida Netflix en la que las cuentas no pueden ser compartidas, misma estrategia que Disney Plus anunció que implementaría en su aplicativo por suscripción y ahora la compañía ha dado a conocer que eliminará doblajes al español de algunas series y películas con el fin de reducir costos.

Vea también: Ahorre carga: estas son las aplicaciones que más consumen batería en su celular

-Publicidad.-

El CEO de Disney, Bob Iger, indicó que la compañía está considerando reducir costos en diversas áreas, incluyendo el doblaje de series. Esta medida podría tener un impacto negativo en la experiencia de los espectadores, especialmente en regiones como América Latina, donde el doblaje es una parte fundamental de la distribución de contenido audiovisual.

Si bien doblar una producción es costoso, parece un servicio indispensable para una experiencia completa de sus suscriptores, pues muchos de ellos consumen las series y películas de las plataformas de streaming mientras realizan otras actividades, por lo que sin la opción de ver la producción en doblaje limita las posibilidades de disfrutar al 100% el contenido.

Publicidad.

Aunque no han anunciado una lista oficial de las producciones a las que se les eliminará el doblaje o las nuevas series y películas que ya no serán lanzadas con esta opción. Al parecer, a partir de ahora Disney Plus solo doblará a varios idiomas, series originales que tengan éxito. Es poco probable que la eliminación del doblaje en Disney+ llegue a sus series estrella como Loki, The Mandalorian y todas las del universo de Star Wars.