- Abelardo de la Espriella y la peligrosa jugada de entregarle las llaves del país a Israel

Texto escrito por: Felix Antonio Cossio Romero

El presidente Abelardo De La Espriella todavía no ha empezado su gobierno y ya ha generado grandes tensiones diplomáticas a nivel internacional. Decidió establecer nuevamente relaciones políticas, económicas y militares con el gobierno de Tel Aviv, tomando decisiones polémicas como la suspensión de la apertura de la embajada colombiana en Palestina y trasladar nuestra embajada a Jerusalén donde apenas solo un pequeño grupo países sin importancia geopolítica han tomado esa arriesgada decisión. Pero, lo más triste es que la mayoría son latinos y ahí encontramos a Paraguay, Guatemala, Honduras y ahora se suma Colombia.

También se atrevió a reconocer de manera descarada a los altos del Golán como territorio que hace parte de Israel asegurando que es indispensable para su seguridad. Pero este territorio hace parte de La República Árabe Siria el cual Israel tomó durante la guerra de los seis días en 1967 y no ha querido devolver a pesar de toda la presión de la comunidad internacional y La Liga árabe (socio importante con el que Colombia tiene relaciones económicas, políticas y culturales), y países como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y la misma Siria condenaron en los términos más duros posibles.

Aparte de EE. UU. con la administración de Donald Trump y ahora Colombia con De La Espriella, ningún otro gobierno en el mundo se ha atrevido a cometer semejante burrada diplomática. Ni siquiera “el presidente más sionista del mundo” Javier Milei, presidente de Argentina, que ha mostrado un apoyo ciego a el estado de Israel y a su presidente Benjamín Netanyahu que lo ve como un profeta el cual como todos saben tiene una orden de captura por la corte penal internacional por genocidio y crímenes de guerra cometidos en Gaza, donde se calcula que más de 73.000 mil personas perdieron la vida y 22.000 eran niños entre los 0 y 14 años. Algo que el expresidente Gustavo Petro condenó repetidamente en las Naciones Unidas y se lo comunicó al país desde el primer momento, que su gobierno no tendría ningún tipo de relaciones con un estado genocida y que si Gaza moría, la humanidad entera también. Petro fortaleció las relaciones con el mundo árabe-musulmán y se puso del lado correcto de la historia al defender al oprimido frente a la salvaje embestida del sionismo.

Logros diplomáticos que este reciente gobierno quiere destruir de un solo plumazo. No podemos olvidar como Israel ha tenido participación en algunos conflictos de Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia estuvo entrenando grupos de autodefensas en la década de los 80 a cargo del mercenario israelí Yair Klein. Después estos grupos paramilitares perpetraron las peores masacres en todo el territorio nacional.

Ahora el sionismo se posiciona en toda América latina con el triunfo de varios gobiernos de derecha que venden la soberanía y le dan la espalda a la causa palestina. no es antisemitismo el lobby judío está entre nosotros y nos vigila desde donde menos lo pensamos. Por ejemplo, Gustavo Petro denunció hace algunos meses que estaba siendo espiado por Israel por medio del Software Pegasus de origen israelí el cual se ha convertido en una máquina para perseguir a movimientos opositores de los gobiernos neoliberales y hace algunos días volvió hacer la misma denuncia y les dijo a los miembros de su bancada que estaban siendo “chuzados” y que evitaran en la mayor medida posible utilizar el celular. Ahora con De La Espriella en el poder se dio luz verde para que Israel y Estados unidos intervengan directamente en el conflicto armado colombiano. Por medio de suministro y compra de armas, inteligencia militar y bombardeos conjuntamente.

Por otro lado, el 19 de abril del 2026 se firmaron los acuerdos de Isaac entre Benjamín Netanyahu Y Javier Milei, el cual busca fortalecer la alianza y cooperación entre Israel y América latina, enfrentar juntos el terrorismo y frenar la influencia de la república islámica de Irán en la región. Las cuales varios países latinos ya se sumaron incluyendo Colombia bajo la administración de Abelardo De La Espriella. Ahora con el gran triunfo de la derecha en casi toda Latinoamérica intentan silenciar la causa palestina de manera directa y vender nuestra tierra fértil, el agua dulce y nuestros recursos a precios irrisorios.

Y así como varios analistas políticos señalan que Milei les prometió a los dirigentes de Israel que si la cosa se ponía mal en oriente medio, él haría todo lo posible por darle el sur de la argentina especialmente la Patagonia en lo que se conoce como el Plan Andina que más que una teoría de la conspiración coje mas fuerza con la polémica ley de tierras que busca la venta del suelo a extranjeros sin límites y paradójicamente los mayores interesados son personas y empresarios de origen judío. De la misma manera el presidente Abelardo de la Espriella de manera directa le entrega las llaves del país a los israelíes y con todos los favores que le dio en tan solo la primera semana de su gobierno les dice de manera clara y precisa. ¡Bienvenido pueblo escogido por Dios! “Colombia es su tierra prometida” ni me quiero imaginar los que nos espera estos cuatro años. Ojalá Abelardo se lea el libro el conflicto árabe-israelí para dummies para que tome como referencia ese marco histórico y no nos meta en problemas con países con los cuales Colombia ha tenido buena relación hasta el momento.

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