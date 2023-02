“Abandonó a sus hijos y era violento” ex esposa de John Poulous y habló y terminó de hundirlo

Ashley, de quien se separó en el 2021, habló desde Wisconsin y dijo no sentirse sorprendida. “Era controlador y abusivo"

En el 2021 Ashley Poulous, quien se casó con el financista en el 2011, dio por terminado su matrimonio. Lo hizo en medio de un escándalo. Le interpuso una demanda para que no se le acercara. Desde el pasado 22 de enero, cuando su ex esposo resultó siendo el principal sospechoso del asesinato de la joven DJ Valentina Trespalacios, la voz de la mujer era de las que más se esperaba escuchar.

Lo que dijo terminó de hundir a Poulous. A ella no le parece sorprendente que hubiera matado a la DJ ya que “Basándome en su comportamiento pasado y su naturaleza controladora, no puedo decir que me hubiera sorprendido por completo porque todos sabíamos que él era el tipo de persona que es muy controladora y abusiva"

Además afirmó que el hombre era un mal padre hasta el punto de que, desde que abandonó Wisconsin, en enero del 2021, abandonó a sus hijos: "John abandonó a sus hijos y no los ha visto en persona desde que se fue de Wisconsin en enero de 2021"

Todo apunta a que Poulous sería el autor del crimen atroz. Las pruebas lo hunden.

