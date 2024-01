A punta de gritos la vaca no dará más leche                               

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Como lo han reseñado los medios de comunicación, se ha vuelto casi una costumbre de los altos cargos de este gobierno, al ver que los resultados son exiguos o inexistentes, tratar a gritos a sus subalternos.

Haciendo una alegoría con una alquería, el cambio de administración en una empresa lechera, per se no debiera implicar ningún cambio en la producción lechera. Sin embargo, si ese cambio de administración implica renovación total de la nómina, colocando trabajadores no con base en sus capacidades profesionales, sino con base en su activismo y compromiso ideólogico, las cosas se pueden complicar. Para que una vaca dé más leche se requieren varios factores, entre ellos el aumentar una dieta balanceada entre gramíneas y leguminozas, sin dejar de lado las sales mineralizadas, el agua abundante, y un adecuado equilibrio entre sol y sombra. Los ordeñadores deben ser tan bien entrenados como puntuales, dado que la calidad y la cantidad de leche va a depender de sus habilidades combinadas con un ordeño oportuno.

Fidel explicó en su día a los cubanos: “Se criarán vacas rojas! ¡Vacas comunistas! Vacas potentes y solidarias, las que dan más leche y la mejor carne... “

El creer que una vaca va a dar más leche a base de consignas políticas, o a base de regaños del jefe, o maltrato al personal, especialmente el femenino, está cometiendo una imperdonable sandez. Uno de los principales convencidos de que están dotadas por los dioses o por los conocimientos difusos obtenidos de sus ideologías para guiar a sus conciudadanos hacia la tierra prometida, aunque tuviera que hacerlo a latigazos y con el auxilio de su policía secreta era Fidel Castro que en su día se había proclamado ‘ganadero en jefe’. Fidel, como lo señalaba recientemente una publicación, explicó en su día a los cubanos: “Se criarán vacas rojas! ¡Vacas comunistas! Vacas potentes y solidarias, las que dan más leche y la mejor carne... Cuando se combina un gene rojo con un gene negro, el animal es negro. Pero si se combina un gene rojo de un animal negro con un gene rojo de otro animal negro, el animal tiene los dos genes rojos y entonces nace rojo”.

El resultado de tanta idiotez del zurdo de Fidel es que antes del triunfo de la Revolución en 1959, se calculaba que las cabezas de ganado en la Isla fueran unos seis millones, prácticamente una res por cada habitante. Según los últimos datos publicados, la proporción es ahora de menos de cuatro millones por 11 millones de habitantes.

El desastre en materia de producción de leche es abismal: en 1958 Cuba producía 785.000 toneladas de leche fresca. Hoy sólo produce 455.000 toneladas. Hay una realidad incontrovertible: los gritos de los socialistas para que las vacas produzcan más leche son en vano.

*****

Apostilla: Felicitaciones a los tres concejales de Bogotá, Julián Triana, Daniel Briceño y Angelo Schiavenato, que no aceptaron el uso de camionetas blindadas por cuenta de nosotros los contribuyentes. La verdad es que los vehículos que se les asignan a los funcionarios públicos, indistintamente sean aviones, helicópteros o camionetas, y que se usan es para desplazamientos personales, no queman gasolina sino dinero público. En su día Antanas Mockus afirmaba que el dinero púbico era sagrado… pero obviamente este aforismo ha quedado sin vigencia… aquí el dinero público no solo se usa para desplazamientos privados, sino para pagar a maquilladores, masajistas, y damas de compañía.