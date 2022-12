A Pedro Castillo no le resultó el golpe de Estado: terminó detenido

.Publicidad.

Al presidente peruano Pedro Castillo se le truncaron sus planes: no logró cerrar el Congreso que por unanimidad lo destituyó y su golpe de Estado no le resultó. Recién puso un pie fuera del Palacio de Gobierno, las Fuerzas Militares y la Policía lo detuvieron para que no escapara del país pues se especulaba que México sería su siguiente parada después que intentará buscar asilo político en la Embajada de México en Perú. Sin embargo, periodistas y automóviles de particulares le bloquearon el carril de la Avenida Jorge Basadre para que no le fuera posible movilizarse a su destino final.

Una vez capturado, Pedro Castillo fue trasladado a la prefactura de la Policía de Lima donde espera angustiado y derrotado, como se muestra en las imágenes, cuál será su destino. Por su parte, la vicepresidenta, Dina Boluarte condenó el intento de golpe de Estado y lo reemplazó en el cargo.

Momento de la detención de Pedro Castillo expresidente de Peru quien previo fue destituido por el Congreso, al intentar un #GolpeDeEstado #vacado #Castillo pic.twitter.com/msNxOvWD7L — Gladis López Blanco (@GladisLopezB) December 7, 2022

Aunque si es vergonzoso que la gente de Perú haya bloqueado el acceso de la Embajada de México, por si Pedro Castillo se pelaba (igual que Evo). Perdón, amigos peruanos. Nuestro gobierno está pendejo y le gusta proteger dictadores izquierdosos corruptos.pic.twitter.com/DUIwQp36TF — 🎄𖤐El Zombie II𖤐🎄 (@DimeFred2) December 7, 2022

