A la mujer, ni con el pétalo de una rosa

Por: FERNANDO ALEXIS JIMÉNEZ |

noviembre 24, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En el cuento “En este pueblo no hay ladrones”, el nobel, Gabriel García Márquez, describe una escena demoledora: Dámaso, el ladrón de tres bolas del billar de Macondo, agrede a su compañera, Ana, cuando ella procura impedir que cometa nuevas locuras.

Gabo describe la contundencia de los golpes y el dolor que siente la mujer, mayor que su marido y que, pese a la brutalidad, lo sigue amando y no desea verlo en la cárcel.

..Publicidad..

Alguna vez, en el Calvario, un barrio deprimente del centro de Cali donde se vendían y consumían drogas, escuché a una mujer llorando. “Mi mayor error fue enamorarme de un adicto”, se lamentaba, mientras amamantaba a un bebecito. A su lado, dos hijos más que lloraban con hambre. El hombre se consumía cualquier peso en bazuco y heroína. Estaba realizando un trabajo periodístico en la zona y salí con el corazón destrozado.

...Publicidad...

....Publicidad....

Colombia es uno de los países latinoamericanos donde pervive un machismo tal, que se estima, una de cada tres mujeres es víctima de violencia física o verbal. De acuerdo con la ONU, las acciones agresivas se tornan recurrentes en los hogares.

El asunto no es cultural ni de estratos. Igual puede verse a una mujer con evidentes golpes en su cuerpo, en zonas privilegiadas de la ciudad, como a una madre de familia proveniente de un barrio popular, tratando de evitar que se descubra que ha sido golpeada.

Es un asunto de actitud y de falta de respeto por la mujer, a quienes el apóstol Pedro llama “un vaso más frágil” (1 Pedro 3: 7)

En ese orden de ideas, el Día de la No Violencia contra la Mujer, cada 25 de noviembre, no debe pasar inadvertido. No se concibe que sigan ocurriendo feminicidios ni hechos de violencia intrafamiliar, por actitudes machistas, de celos o de intolerancia. A la mujer, ni con el pétalo de una rosa.

[email protected]