A fin de cuentas, ¿por qué se salió a protestar contra el gobierno Petro?

Por: Fernando Ruiz R |

mayo 03, 2024

Las marchas del 21 de abril de 2024 son un evento político importante. Se trata de hacer un análisis sobre el significado de esto y si las protestas contra Petro y su gobierno tienen o no razón. Como todo hay que ponerlo en contexto. El 7 de agosto de 2022 subió a la presidencia de Colombia el primer gobierno diferente a las de las élites que nos han gobernado por más de 100 años.

La herencia que recibió Petro fue de un país con gran desigualdad, pobreza, inseguridad, violencia, corrupción y atraso. Petro logró la presidencia por el descontento, no de todos por supuesto, sino de una buena cantidad de Colombianos y después del estallido social en abril del 2021 durante la presidencia de Iván Duque, del Centro Democrático y en su recta final de su mandato con una desaprobación del 67%.

Entonces Petro logró la presidencia no porque hubiese una gran cantidad de Petristas, sino por el cansancio y la desesperación de la gente con la situación social y económica y la esperanza ingenua, que los problemas crónicos los pudiera solucionar rápidamente.

Petro ha propuesto unas reformas, que según él pueden solucionar los graves problemas crónicos de nuestro país; pero por supuesto que iba a encontrar gran oposición de las personas de las diferentes clases sociales, especialmente de las élites y de la ultraderecha, que no quieren que haya cambios de fondo, pues con lo que hay se sienten muy bien. Por otra parte, no sé por qué razón Petro sin contar con mayoría en el Congreso cree que las propuestas van a pasar al 100% sin concertarlas.

Negociando ha logrado que la reforma a la salud pase en la Cámara, pero ahora con fuerte oposición en el Senado. Además, ha gastado gran energía en enfrascarse en peleas con sus opositores y sus ministros y funcionarios no muestran todavía buenos resultados, asimismo tampoco se ha librado de los escándalos que salpican a todos los gobiernos, desde hace muchos años.

Bueno después de este contexto, puedo decir que las marchas del 21 de abril son un evento político destacado y que lo más notables de ellas fue su carácter pacífico, sin desmanes y sin intervención violenta de la policía, como ocurre otras veces; también que los dos partidos de ultraderecha que estuvieron impulsándolas, ni ningún otro partido, tuvieron una intervención directa en ellas.

Es interesante poder conocer el status social de los participantes, para poder conocer mejor que los movió a marchar, si porque son acérrimos enemigos políticos del Petrismo, si porque se sienten bien con la situación de Colombia y no quieren que haya cambios de fondo, si porque esperaban la solución ó el inicio de la solución de los problemas crónicos del país y se sienten defraudados ó porque creen que con las reformas ó cambios de Petro su situación que es mala, puede ser aún peor. Claro saber esto es muy difícil, pero sería la única manera de conocer el verdadero sentir de los manifestantes, que no necesariamente es el sentir de la mayoría de los Colombianos.

Veamos las razones más relevantes que motivó a los manifestantes a marchar.

Reforma a la salud.

Al respecto se tienen los siguientes datos:

Solo se conoce un indicador el de cobertura (98%), pero no los de acceso y calidad de la salud, esto para poder determinar si el sistema de salud es bueno, regular ó malo.

Según un dato de ACEMI de abril de 2024, las EPS le deben a los hospitales y clínicas 6,6 billones de pesos, pero lo atribuyen a que la UPC es insuficiente, de acuerdo a sus cálculos, pero el gobierno dice que es suficiente. Difícil saber quién tiene la razón.

A septiembre de 2022 los usuarios de las EPS habían presentado unas 110.000 tutelas, número que por supuesto crece cada día, por el mal servicio que prestan.

Con estos datos se puede concluir que el sistema de salud tiene muchas falencias. Se justifica entonces una reforma a la salud pero concertada y orientada a dejar las cosas buenas que tiene y corregir las fallas más protuberantes, especialmente en los municipios y áreas rurales.

Reforma pensional.

La reforma pensional debe buscar que haya una mayor cantidad de pensionados; en el momento solo 2,31 millones de personas están pensionadas en el régimen público y privado. La reforma pensional busca corregir las fallas que tiene, como el subsidio a las pensiones altas y proteger a la población de adultos mayores más vulnerables, pero se ha dicho que puede perjudicar a los jóvenes; esta parte de ser verdad se debe modificar, pues no es favorecer a un sector de la población y perjudicar a otro.

Inseguridad y violencia.

La gran inseguridad en las ciudades no es responsabilidad directa de Petro y su gobierno, es más bien responsabilidad de los alcaldes, pero tampoco se les puede atribuir toda la responsabilidad a éstos. La inseguridad es un problema crónico, que por más que los alcaldes tomen medidas no logran solucionar, porque este problema se origina por las malas condiciones sociales y económicas de un gran sector de la población Colombiana y mientras estas condiciones no mejoren tampoco va a mejorar la seguridad.

En cuanto a la violencia en las áreas rurales es otro mal crónico de Colombia, que algunos gobiernos han logrado mitigar, pero el problema sigue propiciado por grupos criminales, dedicados principalmente al narcotráfico y grupos que tuvieron algún origen político. Petro con éstos últimos ha tratado de llegar a acuerdos de paz, pero ya está visto que a estos grupos no les interesa la paz ni el gobierno de turno, solo les interesa sus negocios ilícitos y usan las conversaciones para fortalecerse y segur aprovechando su supuesta lucha política.

Al igual que en las ciudades, mientras no mejoren las condiciones sociales y económicas en el campo, estos grupos tienen un clima propicio para continuar “eternamente” con sus negocios criminales, sin que la seguridad pueda mejorar y la violencia mitigarse.

Asamblea Constituyente.

Petro ha propuesto una asamblea constituyente al darse cuenta que está teniendo muchos problemas para que sus reformas como las quiere, sean aprobadas en el Congreso. Esto es un error pues él, su partido y sus aliados (algunos no muy confiables) sabían que son minoría y tenía que negociar o concertarlas y no pretender hacerlo a través de una constituyente, cuyo trámite se debe dar en el Congreso, entrando en una contradicción, pues es el mismo Congreso que no le aprueba sus reformas.

Alza de los combustibles.

Según datos del Minhacienda el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), a fines del año 2022 tendría una deuda de unos 38 billones de pesos. Esta situación llegó a este punto porque los gobiernos anteriores al de Petro no hicieron los correctivos necesarios, pues las medidas que se tomen siempre son muy impopulares por los efectos que tiene en la población; pero hay que tomar medidas y Petro lo ha hecho. Por supuesto, los que más protestan son los transportadores, entonces hay que analizar muy bien las medidas que se tomen para causar el menor trauma posible.

Es curioso que en estas marchas no se oyeron voces contra la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la corrupción, graves problemas del país y que son la causa primaria de los problemas por los cuales marcharon las personas.

En conclusión, hay un gran sector de colombianos, con razón ó sin razón, que no están contentos con la labor del gobierno de Petro, entonces éste debe cambiar el rumbo, escuchar y concertar, no desperdiciar esta oportunidad histórica de iniciar los cambios de fondo, de lo contrario se le cierra el camino a la izquierda ó a otros partidos políticos diferentes a los de siempre y le abre y facilita el camino para que alguno de los partidos de la derecha que han gobernado por más de 100 años, con los pésimos resultados sociales y económicos que se conocen, recuperen la presidencia y sigan gobernando de igual manera, para que se favorezca solo algunos sectores de la población y no de la mayoría y Colombia siga siendo un país desigual, inseguro, violento y atrasado.