10 de noviembre: día mundial de la ciencia

Por: CÉSAR CURVELO |

noviembre 10, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

A muchos hoy veteranos nos pudo haber pasado en la infancia.

A mí, por lo menos, confieso que me sucedió.

-Publicidad.-

Aquí lo rememoro, en sucinto.

Cuando de niño escuché algo por primera vez sobre la ciencia, no pude evitar sopesar las contradicciones que, de plano, tenía con enseñanzas religiosas que me venían inculcando. Ante todo, en el ámbito de mi niñez. O sea, en la casa de mis padres católicos, apostólicos y romanos.

Publicidad.

En la escuela había empate puesto que si bien había una profesora que daba religión, también había docentes que impartían clases de ciencias como zoología, botánica o geografía.

Mi madre me acostumbró a rezar cortas oraciones en la noche, antes de acostarme a dormir. Verificaba que lo hiciera; si se percataba que no lo hacía, me preguntaba que si me iba a ir al etéreo mundo de Morfeo como un burro. Decía que se debía guardar respeto al cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que había en la sala. Por temporadas, me llevaba a tempraneras misas dominicales oficiadas en la cercana Iglesia de Chiquinquirá.

Siendo párvulo fui bautizado en la Iglesia de San Roque. A los ocho años, hice la primera comunión en la Iglesia de la Sagrada Familia. Más tarde, a los doce, el arzobispo de entonces me dio la confirmación en la Iglesia de la Merced. Los templos mencionados son todos de Barranquilla.

La oposición entre ciencia y religión era el punto. Por decir algo, en un compendio de la materia religión ―creo que se llamaba Cien lecciones de historia sagrada―, se aseguraba que Dios hizo a Adán de barro y a Eva de una costilla de este. Por otro lado, otro libro decía que el hombre había surgido de un largo proceso llamado evolución.

Un dibujo del texto antes mencionado me llamaba la atención. Era el de un tipo barbudo vestido de túnica que salía de la bocaza de un gigantesco pez. Por lo que sabía a los siete años, a todas luces era un suceso inverosímil.

Bueno, para no alargarme, aclaro que creo en Dios como ser de bondad, paz y honestidad, y considero que hay mensajes válidos en las escrituras religiosas, como ese de “ama a tu vecino como a ti mismo”, de La Biblia, que cala bastante en la ideología vesinalista.

Traigo a colación todo lo anterior para soltar tres palabras sobre ese maravilloso engrudo de sesudos conocimientos que responde al nombre de ciencia, cuyos espectaculares logros los puedes ver en la caja mágica ―que ahora es plana―, monitores de PC y pantallitas de celulares. En el plano social y económico, nos puede llevar a remediar el gravísimo problema del ancestral atraso en nuestra nación.

Por esto se debe hacer un reconocimiento especial a la ciencia.

El 10 de noviembre ―preciso cae viernes cultural este año― es la fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. *

Se celebra desde el 2001 para conmemorar la Conferencia Mundial sobre la Ciencia realizada en Budapest, Hungría, en 1999, evento auspiciado por la UNESCO y el ICSU, Consejo Internacional para la Ciencia. Fruto de las deliberaciones, se aprobó la Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico Unesco-ICSU, conocida como Declaración de Budapest. **

Cabe entonces resaltar la efeméride para que todas y todos nos esforcemos en realizar actividades en pro de la paz, el desarrollo sostenible, el ambientalismo, el ecologismo, la lucha contra el Daño Climático, etc. Digamos que podría ser una de las siguientes.

Realizar una tertulia con vecinos sobre ciencia y comunidad. Puede ser en una terraza o cerca de una tienda, con cuatro gatos de la cuadra, la manzana o el sector vecinal.

Asistir a charlas de divulgación. Hay universidades, colegios y otras instituciones educativas que reconocen la gran importancia de la fecha y seguro tal día ofrecerán conferencias sobre la temática. O en los siete días siguientes, que es la Semana Mundial de la Ciencia.

Leer ensayos de divulgación científica. Miles y miles de libros asequibles sobre la cuestión se pueden conseguir en bibliotecas, librerías o mercados de las pulgas.

Ver una película o documental. ¡Qué montonononón de películas y documentales relacionados a la ciencia hay en internet!

Sembrar árboles o plantas. Podría ser en espacios terrosos de terrazas, patios o parques. O en materas.

¡No más «analfaciensos»! Con esta palabreja me refiero a los que despotrican de la ciencia y rechazan la teoría de la evolución natural de los seres vivos presentada por el biólogo Charles Darwin en El origen de las especies. O que creen en la Atlántida, el abominable Hombre de las Nieves, puertas dimensionales traga-buques-y-aviones en el Triángulo de las Bermudas, fantasmas chocarreros de sesiones espiritistas, astronaves extraterrestres con alienígenas a bordo, o civilizaciones subterráneas que habitan en las más profundas capas de las placas tectónicas de nuestro planeta.

Ojalá despierten y lean El mundo y sus demonios, de Carl Sagan.

(*) https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Ciencia_para_la_Paz_y_el_Desarrollo

(**)

www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/Ciul/documentos/COMITE/DeclBudapest.pdf