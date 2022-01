1 millón de contagios en Estados Unidos

.Publicidad.

En las últimas 24 horas Estados Unidos se convirtió en el primer país de todo el mundo en superar el millón de casos positivos por Covid-19. El nuevo récord mundial lo alcanzó exactamente con 1.038.948 contagios asociados a la variante Ómicron.

El aumento, que no había ocurrido desde el inicio de la pandemia, sorprendió aún más por la abismal diferencia con los registros del pasado 30 de diciembre del 2021. La situación es crítica, pues hasta hace cinco días el país norteamericano presentaba 580 mil contagios, casi menos del doble que registra actualmente. Sin embargo, la esperanza continúa radicando en que la cantidad de muertes no se acerca a la de contagios, los fallecimientos no aumentan y hasta se reducen en comparación con las cifras de septiembre del año pasado.

