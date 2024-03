"Yo no tendría ese nivel" La razón por la que Marbelle decidió no ir a La Casa de los famosos

Al parecer la cantante no podría hacer parte de este tipo de realities y en entrevista con Carlos Ochoa reveló el por qué no aceptaría

El reality del canal RCN y Vix avanza con pie derecho o por lo menos eso dicen sus estadísticas. Esto en parte se ve reflejado en los múltiples comentarios que hay sobre el programa en redes. Todo esto se debe en parte a lo que ha ocurrido en La Casa de los Famosos; esto refiriéndonos a las polémicas y relaciones que han surgido allí. Claro que en un inicio muchos de los participantes no fueron del agrado del público. De hecho, hace poco Carlos Ochoa le preguntó a Marbelle, si ella estaría en estos programas y además, si fue invitada.

La razón por la que Marbelle no podría estar en La Casa de los Famosos

Para nadie es un secreto que la figura de Marbelle es muy influyente. Esta mujer provoca opiniones divididas por sus declaraciones y forma de ser. Algunos la apoyan, mientras que otros no toleran verla, por lo que sería un personaje muy llamativo para La Casa de los Famosos. Sin embargo, la mujer no apareció ni entre las curvas de los supuestos participantes que estarían en el reality. Todo esto tiene una razón y tiene que ver justamente con ella. De hecho, hace poco en entrevista con Carlos Ochoa, la cantante reveló porque le diría que no al programa. Además, contó porque no estaría en este tipo de realities.

Foto de Marbelle en La Descarga. Foto tomada de marbelle.oficial

El famoso periodista no desaprovechó la oportunidad para preguntarle sobre su participación en La Casa de los Famosos. La mujer sin esperar mucho contestó que a ella no le daba para participar en realities como el del Canal RCN Y Vix. Según la mujer, no cuenta con el nivel de tolerancia suficiente para hacer parte de este programa. Eso sí, comentó que podría sorprender con su participación pero aún así, dejó muy en claro que no estaría en estos programas. Adicionalmente, la mujer habló sobre Carla Giraldo y su participación como presentadora de este programa. Según Marbelle, Carla tiene el carácter para afrontar este reto.

Lo cierto es que la integración de Marbelle en La Casa de los Famosos hubiese atraído un gran público. Muchos se conectarían para poder ver como sería la convivencia de la cantante con los otros participantes. Seguramente, habría bastante polémica y eso es lo que más gusta.

