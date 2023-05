¿Y las víctimas para cuándo?

Por: Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes |

mayo 23, 2023

En una columna anterior, que titulé “Justicia transicional: apuesta por la paz total”,

mencioné que la implementación de un proceso de justicia transicional en

Colombia implica la creación de mecanismos especiales que permitan investigar,

juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes graves, al tiempo que

se garantice la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las

víctimas.

Y es que son ellas quienes deben ser la prioridad y no la discusión actual del

gobierno, sin sentido por cierto, de con quién negocio o con quién no, a quién le

doy estatus político y a quién no, a quién someto y a quién no, mientras dejamos

de lado el centro del conflicto armado, las miles de personas que han sufrido la

violencia endémica y enquistada por años en nuestro país.

En Colombia, a lo largo de décadas, hemos padecido un conflicto armado que ha

dejado un profundo impacto en la sociedad. Durante este tiempo, las víctimas han

sido el centro de la tragedia, sufriendo pérdidas irreparables y enfrentando

múltiples formas de violencia. Es hora de que como sociedad, nos enfoquemos en

priorizar a estas víctimas, brindándoles la atención y el apoyo que tanto necesitan

para reconstruir sus vidas.

Las víctimas del conflicto en Colombia son diversas: campesinos desplazados,

comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por la violencia, líderes

sociales y defensores de los derechos humanos y muchas otras personas cuyas

vidas se han visto afectadas. ¡Cuánto dolor!

Para priorizar a estas víctimas, es fundamental crear mecanismos especiales que

permitan investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes

graves, al tiempo que se garantice la verdad, justicia, reparación y garantía de no

repetición para las víctimas y por supuesto, garantizar también los derechos de los

combatientes del conflicto armado, que también son seres humanos abocados a

enfrentar con las armas, las injusticias sociales y el abandono del estado.

Además, es necesario asegurar que las víctimas tengan acceso a servicios de

salud, educación y vivienda, así como oportunidades económicas que les permitan

reconstruir sus vidas y salir adelante.

Asimismo, es vital que se promueva la participación activa de las víctimas, de la

sociedad en general y de aquellas comunidad presentes en los territorios donde

más se siente la intensidad del conflicto, en los procesos de toma de decisiones y

reconstrucción de territorios que permitan la realización de una paz duradera

(ahora llamada por Petro Paz total, aunque haya dicho que no le gusta ese

nombre que, según él, fue puesto por los medios de comunicación). Sus voces y

perspectivas deben ser tenidas en cuenta, ya que son quienes mejor comprenden

las necesidades y los desafíos que enfrentan en su día a día.

La reconciliación también es una parte fundamental de este proceso. Es necesario

fomentar la construcción de lazos de confianza y respeto entre las víctimas y los

victimarios, buscando superar la violencia y promoviendo la convivencia pacífica.

La educación en valores de paz y tolerancia, así como la promoción del diálogo y

la resolución pacífica de conflictos, son herramientas esenciales en este camino

hacia la reconciliación.

Es importante que como sociedad nos comprometamos a no olvidar el sufrimiento

de las víctimas del conflicto en Colombia. Debemos recordar que detrás de cada

cifra hay historias de dolor, valentía y esperanza. Priorizar a las víctimas implica

no solo reparar el daño pasado, sino también trabajar para garantizar que nunca

más se repitan situaciones similares en nuestro país.

Nos estamos preocupando más por un marco jurídico que permita someter o

negociar con los actores del conflicto, cuando realmente estamos desplazando lo

que debe ser el centro de todo proceso o diálogo de paz, las víctimas.