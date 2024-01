Volando el simulador de un avión de combate, posible sustituto de los Kfir

Petro y el minDefensa aun no toman una decisión sobre el futuro de la superioridad aérea colombiana. Pero es una necesidad urgente hacer el relevo...

Por: Cristian Espinosa Hernandez |

enero 09, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Subí por unas escaleras altas para acceder a la cabina del Gripen E, una réplica a escala del avión de superioridad aérea que se ese exhibía en Expodefensa 2023 en Corferias. El caza, es una de las opciones para reemplazar la flota de los antiguos Kfir de Israel que aún sigue volando la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), a pesar de que el final de su vida útil había sido calculado para diciembre de 2023.

Me recibió un piloto experimentado sueco muy amable. Me indicó que ingresara a la cabina, me pusiera de pie en la silla y descendiera lentamente hasta localizar los pedales del avión.

..Publicidad..

Frente a mí, una pantalla táctil de gran tamaño que mostraba un mapa con diversos puntos estratégicos, rutas o datos climáticos. Tomé el control de mando y observé la palanca de potencia junto a una multitud de botones que seguramente utilizaría más adelante. Pantalla que apropósito fabrica Brasil, país que ya usa este modelo sueco, y que, gracias a la regulación offset sobre entregar transferencia de tecnología y conocimiento ya puede exportarlas.

...Publicidad...

Video Reel con la entrevista: https://www.instagram.com/p/C1CcSP4uyBh/

....Publicidad....

“Nuestra oferta realmente trasciende los aviones, buscamos crear en Colombia una alianza industrial, en cumplimiento con la regulación offset. Que le sirva a la industria local para avanzar en sus capacidades de tecnologías estratégicas, como por ejemplo aeronáutica espacial, ciberseguridad, generando más desarrollo industrial, crecimiento y empleo” afirmó Daniela Torres, directora de relaciones institucionales de Saab en Colombia.

Pero volvamos al momento previo al despegue: Me bajé de allí y me dirigí al simulador de vuelo del caza más moderno del mundo, estaba a tan solo unos pasos. Se trataba de un dispositivo de alta fidelidad diseñado para entrenar a pilotos profesionales, el cual reproducía fielmente todos los controles de un Gripen, así como simulaciones adversas del clima o combate.

Un nuevo instructor me saludó y me familiarizó nuevamente con el sistema de mando. El primer ejercicio fue básico, despegar. El capitán me indicó que debía llevar la palanca de potencia al máximo, alinear la punta del avión con la pista y, cuando la velocidad de rotación lo indicara, jalar la palanca hacia mí e intentara mantener la línea de visión por encima del horizonte hasta alcanzar una altitud segura.

En el aire, realizamos la primera maniobra defensiva, un rollo a la izquierda. Una maniobra que, en condiciones reales, no sería tan sencilla debido a las fuerzas G. Para explicarlo mejor, un piloto de Fórmula 1 puede soportar hasta 6G en algunas maniobras, mientras que un piloto de avión de combate puede llegar, incluso, a los 9G en las maniobras más cerradas, es decir, tiene que resistir nueve veces el peso de su cuerpo.

A la mitad del vuelo, pensé que las maniobras habían llegado a su fin, pero el instructor me sorprendió al decir que ya estaba listo para realizar mi primer loop.

En la aviación, un loop implica cambiar la altitud y dirección de vuelo de una aeronave en un patrón circular, realizando un acenso, una inversión y finalmente un descenso, creando una trayectoria cerrada en forma de bucle. Esta acrobacia aérea destaca la agilidad y capacidad de maniobra de la aeronave y el piloto, siendo ejecutada en situaciones ofensivas o defensivas.

Fue un vuelo seguro y muy intuitivo, pero bueno, estaba sentado en un avión de superioridad aérea con última tecnología, por eso la facilidad operativa.

Según Pierre Farkas, director ejecutivo de Saab Colombia. "Con Saab, Colombia no sólo adquiriría el avión de combate más moderno y costo-eficiente, sino que también aseguraría una fuerte colaboración con un socio que está dispuesto a compartir su tecnología para fortalecer la industria local y lograr un crecimiento sostenible".

Finalmente, el instructor me pregunta:

“Te sientes en capacidad de aterrizarlo”, a lo que le contesté:

“Claro, por su puesto”.

Así que comenzamos el descenso a la pista. El piloto sueco, comentaba en la aproximación que la aeronave tenía la ventaja de soportar condiciones climáticas invernales extremas y que podía aterrizar en pistas cortas como tramos de autopistas, clave para un territorio dificil como el colombiano.

Seguidamente, bajamos las ruedas y fuimos reduciendo la velocidad; lleve la nariz al piso y rectificamos la dirección con los pedales, no fue un aterrizaje fácil, pero lo logre, estábamos en tierra.

Después de la increíble experiencia conversamos sobre de la posible alianza estratégica que se podría tejer entre Colombia y la empresa proveniente de Suecia, mi profesor de geopolítica y geoestrategia, Francesco Mancuso, o mi profesora de cooperación internacional Denisse Grandas, no perdonarían que no hubiese indagado sobre los parámetros de esta alianza técnica o que preguntara sobre la experiencia de otros países

Y es que en la región, ya Brasil adquirió en 2014 treinta y seis aviones de combate, evaluando a largo plazo una flota mucho mayor. Y Saab ha entregado ya 6 aviones que están operativos en la Fuerza Aérea del Brasil, pero además de eso ha entregado más de 90 proyectos industriales.

“Diferentes empresas brasileras han llevado su capacidad industrial a otro nivel, un ejemplo muy sencillo es AL Sistemas, una empresa brasilera que gracias offset produce la pantalla de área amplia del GRIPEN, la que viste en la cabina es el resultado de un proyecto offset y ahora esta empresa brasilera va a exportar estas pantallas a todos los países en los que este el gripen en el mundo”, aseguró Torres.

El presidente de la República Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aun no toman una decisión sobre cual va a ser el futuro de la superioridad aérea colombiana. Lo cierto es que es una necesidad urgente, no habría que esperar un accidente para hacer el relevo, tanto pilotos como los ciudadanos en tierra corren riesgo. “No podría asegurar que este año el presidente no tome la decisión, está en cabeza de él”, expresó Velásquez.