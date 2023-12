Venta de empanadas y los otros negocios que tienen los jurados de Yo me llamo

.Publicidad.

Yo me llamo se ha consolidado como uno de los realities más exitosos que tiene Colombia. A pesar de los años, este programa sigue manteniendo vigencia y la gente no se pierde un solo capítulo. Uno de los puntos más importantes y que le dan más popularidad al programa, son sus jurados. En esta temporada, los tres jurados de Yo me llamo son Pipe Bueno, Amparo Grisales y el maestro César Escola. Estos 3 personajes, le dan un toque especial a la competencia de imitadores, además de tener personalidades tan distintas. Pero fuera del programa, cada uno tiene su emprendimiento. Estos son los negocios de los jurados de Yo me llamo fuera de la TV.

Los negocios de los jurados de Yo me llamo

Cada uno de los 3 jueces del programa ha brillado desde antes de su participación en el programa. Por su parte Pipe Bueno, ha destacado a lo largo del tiempo debido a su carrera musical. Pero además de esto, el hombre también cuenta con un restaurante. Junto a su pareja Luisa Fernanda W, el hombre cuenta con un establecimiento en Cajicá, bajo el nombre de Rancho MX. Este ha sido un espacio el cual se usa con diferentes fines, además de ofrecer comida. Este es uno de los negocios de los jurados de Yo me llamo más populares. Sin embargo, no solo él cuenta con su propia carrera o negocio.

Y es que Amparo Grisales, también ha logrado destacar en el mundo del entretenimiento. La mujer ha sido modelo y hace poco inició un nuevo negocio en el cual vende su ropa. Así es, Amparo Grisales decidió vender parte de su closet en una tienda de ropa de segunda, muy prestigiosa. Finalmente nos encontramos con el maestro César Escola. Aunque no muchos lo saben, a raíz de la pandemia, el argentino tuvo que iniciar su propio emprendimiento. En esos días, se dedicó a la venta de empanadas, pues la situación era compleja. Una preparación que aprendió de su madre.

De esta manera, estos tres personajes encuentran la forma de conseguir dinero cuando están fuera de Yo me llamo. Aunque, por su parte, Pipe Bueno se saca un billete más largo con sus diferentes proyectos y negocios. Eso sí, no se puede dejar de lado el platal que reciben por parte del canal Caracol por ser los jurados del reality.

