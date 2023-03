Un presidente paquidérmico para Nariño

Por: Pablo Emilio Obando A. |

marzo 24, 2023

"Según la Constitución Política, una emergencia económica se da cuando se presentan hechos que perturben o amenacen de forma grave e inminente el orden económico y social o si constituyen una grave calamidad pública. En esos casos, el presidente podrá declarar estado de emergencia por periodos de hasta 30 días, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario".

De acuerdo a esta norma constitucional le corresponde exclusivamente al Presidente declarar una emergencia económica, teniendo en cuenta la calamidad pública, amenaza de orden económico y perturbación social. Hechos que se pueden apreciar fácilmente en el departamento de Nariño por situaciones ampliamente conocidas por la opinión pública nacional.

Desde el pasado 9 de enero nuestra región se encuentra bloqueada, desabastecida, paralizada en diferentes sectores productivos y en estado de alerta permanente. Avicultores, lecheros, agricultores, empresarios, constructores y todo el aparato productivo en general se han pronunciado exigiendo medidas económicas urgentes por parte del gobierno nacional.

Como única respuesta desde la capital de la república, se nombra un gerente inoperante e invisible, que no habla ni se pronuncia, ni se conoce gestión alguna. Que no toma ni sugiere determinaciones y que ha resultado un verdadero fiasco.

De otra parte, nuestros congresistas, especialmente los, elegidos por el Pacto Histórico, resultaron peor que la enfermedad, pues no hablan, no debaten, no proponen, no exigen medidas urgentes y económicas para Nariño por parte del gobierno central. Todo indica que se embriagaron con el poder y se olvidaron de sus propuestas y promesas de campaña. Puro paquete chileno que únicamente se los ve cuando se trata de posar para la foto de rigor.

Debo decir, y la opinión pública lo sabe, que voté por Petro para la presidencia de la república, pero que la decepción es grande en estos momentos coyunturales y trágicos para Nariño. Vemos un presidente paquidermico y ausente de los verdaderos problemas de nuestra gente, no dicta ninguna medida económica o social que contribuya a aliviar en algo, por lo menos, la gran tragedia del pueblo nariñense. Puro viento del sur que no impide el cierre de empresas, quiebra de empresarios y el creciente desempleo producto de todos estos ingredientes económicos, sociales y laborales que se ciernen sobre nuestra geografía como una bomba atómica de insospechadas dimensiones.

El pueblo no soporta más, exige medidas urgentes e inaplazables. Y como quienes deben hacerlo, presidente y congresistas, no lo hacen, nos atenemos a lo también expresado en nuestra Constitución Política que nos otorga una real SOBERANIA, y declaramos:

"Artículo Unico: Destinase el dos ciento como mínimo del IVA para subsidiar en su totalidad el costo del transporte de estudiantes y universitarios del departamento de Nariño. El gobierno nacional dictará las medidas pertinentes para que esta determinación sea de inmediata e inaplazable aplicación".

El desempleo, el hambre y la carestía son de tal proporción en Nariño que cientos de hogares se encuentran en total ruina, la empresas pequeñas y medianas al borde del colapso y la economía al límite de su resistencia.

En las escuelas los niños y adolescentes manifiestan que sus padres se encuentran cesantes y ya no hay para un desayuno y mucho menos para el transporte diario. Muchos se ausentan o se ausentarán de sus escuelas como producto de esta incapacidad económica de sus padres. Ya no hay para el pan, mucho menos para el bus.

Y estas medidas económicas únicamente las puede tomar el presidente de la República. Nuestro gobernador, se ha ha jugado toda por Nariño, lo mismo que nuestro alcalde, pero ellos están imposibilitados de decretar medidas que mitiguen las afugias de nuestra región. Únicamente el presidente de la república puede determinar una emergencia económica para Nariño.

Por lo pronto, y como primera MEDIDA, se debe considerar esta propuesta del PUEBLO SOBERANO, el IVA se debe destinar a asuntos tan prioritarios como el que nos ocupa. El pueblo de Nariño no tiene dolientes, mucho menos congresistas que lo defiendan o voceros que se hagan sentir en la capital de la república.

Si en breve no se determina una EMERGENCIA ECONÓMICA PARA NARIÑO, el pueblo sufrido y culiroto se hará sentir movido por el temblor de sus tripas llenas de aire y aserrín, pues ya los alimentos y el dinero escasean y no se vislumbra solución real alguna. Presidente lento, congresistas mudos o ebrios y gerente de emergencia distante y lejano. Al son del sonido irredento de sus tripas el PUEBLO de Nariño se prepara para exigir y reclamar sus DERECHOS.