Un fresquito: lo que debieron sentir los candidatos sin Petro y sin Fico

Hoy no asistieron al debate los candidatos que tienen mayor posibilidad de llegar a la Casa de Nariño. La sorpresa es que, sin ellos, la hostilidad fue menor

Por: JOSE ELIAS MORENO ARROYAVE |

marzo 31, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Algunos importantes líderes políticos, sus seguidores y muchos periodistas y opinadores de las redes sociales que les hacen eco y propaganda, y otros defensores del establecimiento, del estado actual de cosas, de las élites dominantes y, especialmente, de uno de los principales líderes, llevan décadas sistemáticamente creándole a la opinión pública una imagen falsa de todo aquel que discrepa, recurriendo a la calumnia, la falacia y fake news, descalificando, difamando y atacando de manera reprochable y, a veces, en términos vulgares y, casi siempre, con repercusiones violentas en la vida de aquellos políticos, periodistas, líderes sociales y étnicos, defensores de derechos humanos, de minorías y del medioambiente, profesores, jóvenes, estudiantes, indígenas, sindicalistas, e investigadores y miembros de ONG, etcétera, que califican de traidores a la patria, mentirosos, ignorantes, borregos, idiotas útiles, mamertos, izquierdistas, populistas, castro-chavistas, socialistas, comunistas, delincuentes, guerrilleros, terroristas, sicarios, asesinos, criminales, narcotraficantes, etc., etc., cuando no, abiertamente, con groserías.

Ahora, cuando muchos de esos opositores se han dejado polarizar y reaccionan contra sus estigmatizadores, utilizando un lenguaje igualmente reprochable, no solo pretenden no darse cuenta de que están siendo víctimas de su propio invento, sino que no admiten que el Estado ha sido víctima de su liderazgo, oportunista y desacertado, con el que han conseguido desacreditar las instituciones ante sus seguidores, desencuadernando el país y conduciendo a la ciudadanía a una división ciega que cada vez se torna más radical e irreconciliable.

-Publicidad.-

Estas formas de expresión han logrado tal arraigo entre los colombianos que algunos políticos que las utilizan en su discurso han conseguido las mayores votaciones para el Congreso en las recientes elecciones, de tal manera que difícilmente se van a restringir en su uso, y, por el contrario, continuarán ofendiendo y descalificando a la oposición con mentiras, vulgaridades y amenazas, como lo siguen haciendo algunos candidatos en las actuales campañas presidenciales.

Hay que reconocer que no son todos los candidatos los adeptos a la ofensa y la descalificación, lo cual se pudo observar en el debate de la Universidad Externado, que, por ausencia de los principales candidatos estigmatizadores y mercaderes del odio, se llevó acabo en el ámbito de las ideas y sin la posibilidad de que los demás candidatos se contagiaran de ese espíritu malandrín que no aporta, sino que divide.

Publicidad.

Queremos el cambio y la paz, por lo tanto, es indispensable que los líderes, especialmente los de sectores progresistas, democráticos y liberales, no se dejen arrastrar hacia esas malas maneras que evaden el debate y estigmatizan, menosprecian e irrespetan al otro. Igualmente, es imperativo que todos los compatriotas sumidos en ese nivel de comunicación retomen el camino de las ideas y depongan las expresiones de sentimientos hostiles.