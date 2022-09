.Publicidad.

Tener una negra raizal y palanquera como segunda al mando del país es un hito y una victoria ‘de los nadie’ como ella misma se describía en campaña mientras se caminaba calles de arriba para abajo haciéndose conocer. Quienes nunca se habían sentido parte de gobierno: los pobres, los jóvenes, los negros, los indígenas y los homosexuales y otros tantos, ven en la Colombia Humana de Petro su opción de sentir y tener una pizca de poder.

Sin importar críticas a estos nombramientos, como la de la senadora María Fernanda Cabal, la comunidad Lgbti se ganó un interesante espacio en el gobierno Petro. Varios declarados abiertamente gais tienen hoy una silla de poder y hacen parte de ese cambio que el presidente prometió durante su campaña.

El primer gay al que Petro quiso darle juego en su gobierno fue al exdirector del Dane de Duque, Juan Daniel Oviedo, de quien pocos sabían que era homosexual. La última marcha del orgullo gay en Bogotá, donde Oviedo, famoso por hablar como gomelo a causa de un accidente que sufrió en su infancia, fue el espacio para abrir ‘su closet’ ante la opinión pública. Oviedo, de buena imagen popular, no aceptó seguir en el Dane, una diferencia con el equipo de empalme de Petro le hizo declinar la oferta. Juan Daniel Oviedo buscará la alcaldía de Bogotá.

Néstor Iván Osuna no sabe aún cómo llegó su hoja de vida a las manos de Gustavo Petro. No entiende porque es ministro de justicia de Petro, si no son amigos y nunca hizo campaña por él ni mostró favoritismo por su campaña presidencial.

Aunque desde muy niño él y su mamá sabían que era gay, Néstor Osuna abrió el closet para dejar de ocultar su homosexualidad ya siendo grande, ya siendo abogado titulado de El Externado; lo hizo mientras cursaba una beca en México, donde entró por primera vez a un bar gay.

El ministro, casado con el periodista Mauricio Arroyave, con quien mantiene una estable relación desde hace ya 18 años, fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y conjuez de la Corte Constitucional y gran parte de sus 58 años los ha pasado dictando clases de Derecho en la Universidad donde se hizo abogado hace muchos más de 30.

Junto al presidente Petro, Néstor Osuna, un ateo empirista, quien liderará una de las carteras más complicadas del país, tendrá la tarea de sacar adelante proyectos tan importantes como la política antidrogas, el sometimiento a la justicia de todos los alzados en armas, modificar el sistema carcelario y penal del país y la construcción de la paz total prometida en campaña.

Mauricio Toro fue el primer representante a la Cámara declarado abiertamente gay en Colombia. Ahijado político de la congresista Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, ocupó el escaño con el Partido Verde de 2018 a 2022 con un poco más de 19 mil votos, a donde llegó liderando ideas en favor de la comunidad Lgbti. En su paso por la Cámara se enfrascó en peleas que le dieron reconocimiento popular, como la que sostuvo con el sector del taxismo por defender el oficio de los conductores de plataformas digitales como Uber, Beat y Didi.

Aunque quiso repetir curul en la Cámara por Bogotá en las elecciones de marzo 2022, fue uno de los quemados sorpresa. Ser uno de los consentidos del Partido Verde lo pusieron en la cabeza del Icetex, la entidad que él mismo había criticado al punto de proponer acabarla durante su campaña para el puesto en el Congreso que no logró. Mauricio Toro es uno de los políticos de la comunidad Lgtbi que más los miembros de la comunidad más aprecian.

En el año 2000 la coronel Sandra Mora fue víctima de discriminación y estigmatización al interior de la policía por ser lesbiana. El coronel Mario Gutiérrez, su entonces superior, al enterarse de sus preferencias sexuales y de la relación que mantenía con una piloto comercial, la intimidó y la amenazó acusó de vínculos con paramilitares y narcotraficantes, por los cuales terminaron destituyéndola sin pruebas.

Por fuera de la institución la destituida policía trabajó en lo que encontró. Mientras buscaba la manera de defenderse judicialmente se empleó desde jefe de seguridad de un restaurante, hasta mesera y mensajera. En 2011, once años después de haber salido por la puerta de atrás de la policía, logró demostrar su inocencia. Fue reintegrada y en su nueva etapa abanderó dentro de la policía el respeto por la diversidad y la inclusión sexual.

Hoy, con la llegada de Petro al poder y la nueva dirección del general Henry Sanabria, que llevó a la salida obligada de una veintena de oficiales, la coronel Sandra Mora es una de las policías con más poder que hacen parte de la cúpula de la policía nacional.

La coronel Mora fue nombrada como jefe del Fondo Rotatorio de la policía y al igual que Osuna y Toro, puestos en grandes cargos, demuestra que junto a los indígenas, los negros y los líderes sociales y otras comunidades ignoradas por muchos años, los ‘nadie’ también pueden ser una fuerza.