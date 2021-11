Tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe

Por: German Peña Cordoba |

noviembre 05, 2021

No he podido entender cómo en un país como el nuestro suceden casos tan inverosímiles que cualquiera se asombraría. Mas sin embargo lo fáctico discurre en un corto espacio de tiempo y luego la gente olvida, como si nada hubiera pasado. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos e, impávidos, aceptamos los hechos como algo normal. Son muchos los casos paradigmáticos que hacen de esta afirmación una realidad.

No se necesita ser muy perspicaz para ver una situación tan evidente, donde el tufo a fraude electoral se huele a kilómetros de distancia y ostensiblemente se puede palpar: un Congreso desprestigiado reafirma lo dicho, aprobando la suspención de la ley de garantías electorales con una ley ordinaria, siendo la que rige una ley estatutaria. Lo anterior es un acto abiertamente inconstitucional.

Deliberadamente, se hace la jugadita a sabiendas de que es inconstitucional. El provocador y descarado acto no resistirá un análisis, pero también saben que cuando la Corte Constitucional espabile y se pronuncie será tarde: ya se habrán realizado "los convenios interinstitucionales" y ya se habrá logrado el objetivo de usar la contratación oficial como arma electoral. La grotesca, desafiante y provocadora situación ya se dio, acaba de pasar y no pasa nada. O si pasa... pasa a sanción presidencial.

A los pocos días, remata magistralmente el registrador Alexander Vega con una antidemocrática perla de su caletre, y atina a decir: "Quien sienta que no tiene garantías electorales que no se presente a las elecciones". Es la frase del año: ¡¡sencillamente genial!! Como quien dice, para solucionar la infidelidad, botemos el sofá a la basura. Y, paralelamente, Alex saca de su cubilete de mago 5 millones de votos más, que irán a engrosar el censo electoral.

Y sigue...

El encargado de recaudar los impuestos en Colombia, paradójicamente, aparece evadiéndolos. Un gran consorcio de investigación periodística internacional (Pandora Papers) nos informa que más de 500 colombianos tienen sociedades offshores, o sea cuentas en paraísos fiscales. Y en la lista figura nadie más ni nadie menos que el director de la Dian. Increíble, pero cierto: "El ratón cuidando el queso".

¡Salió premiado!

Si hablamos de Carrasquilla, nos quedamos pasmados, asombrados, "boquiabiertos": la reforma tributaria instrumentalizada por él ocasionó el estallido social del 28 de abril en Colombia. El paro, que se prolongó meses, dejó centenares de muertes, bienes materiales destruidos y una sociedad lacerada y fracturada. Este mismo depredador, en un corto tiempo, fue nombrado de manera provocadora codirector del Banco de la República, nombramiento aplaudido por el candidato que se desdibuja: Alejandro Gaviria. El nombramiento a Carrasquilla, otorgado por el desgobierno y que es una bofetada al pueblo Colombiano, fue el premio recibido por su encomiable e incondicional labor de ir en contra de los intereses de este sufrido pueblo colombiano. ¡¡Es de no creer!!

Y siguen los desafueros..

Se bombardea indiscriminadamente un campamento, en un afán casi diabólico por regresarnos a la guerra. En esas acciones, y sin tener en cuenta los protocolos de precaución, caen niños, que no son "máquinas de guerra" sino víctimas de un reclutamiento forzado. Y ellos, por sus condiciones de eterna pobreza, se ven obligados a formar parte prematuramente de una guerra que no han pedido. Los niños son doblemente victimizados: condenados a vivir en la pobreza extrema y, como si eso no fuera suficiente, salen despedazados por el quirúrgico bombardeo. ¡Qué hazaña!

¿Y los escritores?

No existe nadie más independiente que un connotado escritor. Pretender conducir a los escritores a formar parte de un grupo de obsecuentes multiplicadores de una política o un gobierno con el cual no están de acuerdo es una ofensa. ¡Es un insulto a la inteligencia! Pues algo que se cree un imposible que pase sí ocurrió: grandes escritores colombianos fueron excluidos de la Feria del Libro de Madrid porque no eran considerados por el embajador en España "neutros"; o sea, no eran como el agua: incoloros, inodoros e insípidos en lo que respecta a su pensamiento. ¡Increíble!

Y algo medio infantil: inmiscuirse y tomar partido en las elecciones gringas fue una metida de pata monumental. Tradicionalmente, nadie se había atrevido a tanto: las relaciones con el gigante del norte se habían basado en una buena relación interpartidista, o sea, buenas relaciones con demócratas y republicanos. Lo atrevidamente realizado alteró ese orden que tradicionalmente se conservaba. El hecho seguirá pasando factura mientras que los demócratas estén en el poder.

¡Los déjá vu existen!

¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de vivir de nuevo un momento que viviste antes? El hecho se llama déjá vu. Anatolio Hernández es tan añejo como Teodolindo Avendaño. Creíamos que lo de Yidis y Teodolindo era parte del pasado. ¡Mentira! Este déjá vu lo volvimos a vivir escuchando la orden perentoria que le impartieron a Anatolio Hernández, representante por el Guainía: "Anatolio vote sí". Se referían al voto cautivo del congresista cuando se discutía el presupuesto de 2022 y el mico incluido para suspender la ley de garantías.

Podría seguir, seguir y seguir, mencionando un sinnúmero de casos y hechos ya cumplidos: el contrato por 900 millones para un falso ataque cibernético durante el paro, el contrato en el ministerio de Karen Abudinen, creer que lo de Otoniel no fue una entrega disfrazada de captura, la defensa a ultranza de los sicarios en Haití, el avión del esposo de la Ascárate, la Neñepolítica, el embajador de Uruguay con laboratorios en su finca. En fin...

Opinar sobre todos los casos se convertiría esta columna de opinión en algo interminable, y no voy yo a ser tan desconsiderado de someterlos a semejante tortura. Pero es tanto el abuso que viene a mi memoria lo que decía mi sabia abuela Petrona Oliveros de Peña, refiriéndose al reiterado abuso: "Tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe".