“Soy demasiado criollita” A Yina Calderón le pareció muy arrogante el restaurante de James

.Publicidad.

Arrogante es uno de los restaurantes de moda en el país. Es la nueva inversión de James Rodriguez en Bogotá. Ubicada en la imponente casa donde quedaba el restaurante de Club Colombia, Arrogante ha llamado la atención por sus precios elevados, en donde una botella del mejor vino puede costar 10 millones de pesos. Muchos famosos se han dado cita ahí y, la adoración que siente la farándula nacional por el goleador del Mundial de Brasil 2014, hace que, a pesar de su mal momento futbolístico –ni siquiera tiene equipo- todo lo que haga sea motivo de euforia mediática.

VEA TAMBIÉN: ¿Cuánto cuesta una cena romántica en 'Arrogante', el restaurante de James Rodríguez?

-Publicidad.-

Así que los influencers, que no pierden la oportunidad para beber de la popularidad de James, se han dejado ver en Arrogante. Una de ellas fue Yina Calderón quien salió espantada no por los precios de la carta sino porque los platos le parecieron demasiado sofisticados, así lo dijo desde sus redes sociales: “El restaurante es italiano. A este pecho peludo no le gusta la comida ni italiana, ni romana, ni nada. Yo soy criolla, hiju****a, soy criolla, me encanta el sancocho, toda la comida criolla. Entonces obviamente yo no entendía los platos, no entendía esa comida y obviamente no me gustó la comida”.

Yina Calderón cree que la cuenta que pago, 680 mil pesos, es un precio razonable. Destacó la amabilidad y prestancia del servicio de meseros. Su experiencia en el restaurante de James Rodríguez le generó cientos de miles de visitas en Instagram. Las interacciones también generaron bastante tráfico. Con la visita de Yina Calderón, a pesar de su crítica, salen ganando tanto el futbolista, que busca con desesperación un equipo que lo ponga otra vez a volar, y la autoproclamada reina de la Guaracha, una DJ que cada vez se aleja más de la música.

Publicidad.