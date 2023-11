SENA certifica a estudiantes de grado octavo en Biotecnología y Matemáticas

Por: José Eliécer Palomino Rojas |

noviembre 23, 2023

Lo primero, antes de dar mi opinión y llevarlos por los caminos de la Biotecnología, mi propósito es acercarlos con unos breves datos:

Karl Ereky fue el primero que acuñó el término de Biotecnología.

En cuanto el uso de levadura para hacer vino, cerveza y pan, relaciono la siguiente línea de tiempo:

︎1590. Janssen inventa el microscopio.

︎1600-1700. Descubrimiento y análisis de la célula.

︎1800-1900. Mendel funda las bases de la genética.

︎1914. Se aplican bacterias para tratar aguas residuales.

︎1919. Se utiliza por primera vez el término de Biotecnología.

Es real que la Biotecnología continúa en desarrollo con los progresos de otras ciencias como la Biología, la Química, la Física, la Matemática, la Filosofía y las Ciencias de Computación etc.

Podemos ver que la Matemática está fuertemente relacionada con la Biotecnología, porque nos ayuda a señalar el impacto ambiental, impacto que por medio del programa del SENA desde la gestión de la Biotecnología y la prueba piloto aplicada a los estudiantes de grado Octavo A-B-C de la Institución Educativa María Josefa Marulanda del Municipio Cejeño Colombiano, asistidos por el docente tutor Oscar Alexis Muñoz Blandón y el vínculo de la docente Adriana Zapata desde el área de Matemática, permite a los estudiantes, padres de familia, docentes, tomar un impulso decisivo para perfilar a la Institución María Josefa Marulanda como pionera en avances productivos, por medio de aplicaciones y ejecuciones de proyectos como seguidamente nos refiere la docente Zapata: "Los jóvenes asistieron en jornada contraria a la del colegio, vivieron experiencias muy significativas dentro de un contexto de Ciencia y Tecnología. La gran mayoría de temas fueron trabajados desde la práctica en el laboratorio de la Sede del Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA) del Municipio de la Ceja.

Cada clase era anhelada por los 37 estudiantes del Grado Octavo, ya que las prácticas de cultivo de hongos entre otras eran fascinantes. Los padres de familia también se involucraron y vieron al pie de sus hijos la práctica de la elaboración de vino, momentos de trabajo en equipo con sus hijos, disfrutando del saber, y del conocimiento." Resaltó la educadora Adriana Zapata.

Me inclino de que, a través de un parloteo diferenciado, con la construcción, ejecución de proyectos complementarios desde las diferentes áreas entre estudiantes, docentes y padres de familia podamos identificar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) mutuas, como lo expresa la estudiante Paula Preciado Trujillo respecto al curso del proyecto:

"El curso de Gestión de la Biotecnología con el SENA y con la guía del maestro Oscar Alexis Muñoz Blandón, logramos alcanzar los logros adecuados en el año 2023, necesarios para aprobar el curso. En todo el transcurso de la realización del proyecto, tuvimos un excelente acompañamiento por parte del profesor anteriormente nombrado y de la profesora Adriana Zapata, en el área de matemática mediante el proyecto de la Biotecnología, en el cual íbamos teniendo complemento con el área de matemática, por ejemplo, al sacar el porcentaje en el uso de la regla de tres, al realizar operaciones algebraicas sencillas etc. Con esto comprendimos el uso de la matemática en distintos campos de la vida. Además, se vio recompensado nuestro esfuerzo en notas del área, que se complementaba en diversos aspectos.

Desde mayo hasta noviembre, nos encontrábamos en el laboratorio de la institución del SENA para aprender cosas nuevas y llevarla a la práctica. Eran todos los viernes de 8:00 Am a 10:00 Am, una clase muy didáctica y divertida, donde aprendimos a cerca del pensamiento computacional y manejábamos la tecnología para calificar. De igual manera junto al acompañamiento de los docentes, estudiantes, utilizábamos los aparatos de alta tecnología, para solucionar problemas como: Microscopios, probetas, gradillas, bureta etc.

Solo queda agradecer a todos los que nos acompañaron, nos motivaron, por su gran ayuda y muestra de conocimiento, estamos seguros que nos servirá en un futuro, para las personas que deseen continuar por el hermoso mundo de la Biotecnología, y los que no, ya que es un nuevo conocimiento obtenido para la vida." Terminó diciendo y agradeciendo la estudiante Preciado Trujillo.

Echando mirada desde el rol de rectora, se podría pensar que, para la Psicóloga Sandra Toro Jaramillo, su principal objetivo ante el avance de los proyectos realizados por los estudiantes y asesorados por los docentes, padres de familia, sería el de apoyar el desarrollo de tales proyectos, para una gran mejora de la calidad educativa de la institución, mediante la investigación científica, con liderazgo educativo, sin dejar de lado los valores éticos, cívicos, culturales, la espiritualidad y la filosofía Salesiana que identifica a la Institución Educativa.

Al estar seguros de saber dónde y cómo está parada la institución, y sobre qué cimientos, para emprender con el SENA e ir de la mano con una sana articulación de saberes, desde las diferentes áreas del conocimiento, los resultados de las pruebas Saber ICFES seguirán dando cuenta del potencial que tienen los estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia de la Institución Educativa, para continuar sacando avante a las nuevas generaciones.

"La ciencia y la vida cotidiana, no pueden y no deben estar separadas". Rosalind Franklin.